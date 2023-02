Serie A, Berlusconi al Monza: «Vogliamo vincere lo scudetto, allo stadio lavori per 25 milioni»

“Abbiamo acquisito dei giocatori, abbiamo raddoppiato il campo di allenamento di Monzello che oggi è il più bello di tutte le squadre italiane, abbiamo messo a posto anche lo stadio con una spesa non piccola di 25 milioni. Però sono cambiate le cose: quando siamo arrivati venivano in 300 a vederci adesso siamo sopra i 10mila”.

Serie A, Berlusconi: discorso alla cena con la squadra e la società

Silvio Berlusconi ha parlato ai giocatori del Monza in occasione di una cena che ha riunito a Villa Gernetto squadra biancorossa, staff e dipendenti della società. Un momento per fare il punto della situazione dall’11° posto in classifica di Serie A dopo la vittoria sulla Juventus e per caricare gli animi per il resto della stagione. E non solo.

Serie A, Berlusconi: “Deve diventare un grande, grande Monza”

“Abbiamo qui la squadra al completo – ha esordito il presidente onorario accanto all’ad Adriano Galliani – Un Monza in cui noi crediamo davvero e che vogliamo portare a diventare ancora più importante: possiamo dirlo? Vogliamo vincere lo scudetto. L’anno prossimo o l’anno dopo ma siamo intenzionati a vincere”.

E poi: “Stiamo uniti, si deve restare uniti. Ricordate la scritta davanti allo spogliatoi: chi ci crede combatte, chi ci crede supera gli ostacoli, chi ci crede vince. Deve diventare un grande, grande Monza”.