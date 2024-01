Serie A: Monza campione d’inverno nel campionato “delle altre”

Il Monza è campione d’Inverno… nel campionato delle altre. Alla fine del girone d’andata, la squadra di mister Palladino ha raccolto 23 punti in totale dei 33 disponibili escludendo dal torneo le squadre che partecipano alle Coppe Europee e la Juventus. Nessuno ha fatto meglio in questa speciale classifica che conferma come il Monza sia la prima delle altre, anche davanti al Bologna di Thiago Motta che sta meravigliando e al solidissimo Torino di Juric.

Serie A: Monza campione d’inverno in un ipotetico campionato senza le “grandi” che giocano in Europa

Escludendo i risultati ottenuti con le cosiddette grandi, quelle come detto che partecipano anche alle Coppe Europee, la classifica reciterebbe: Monza 23, Bologna e Torino 20, Lecce 16, Frosinone e Cagliari 15, Udinese 13, Genoa 12, Sassuolo e Verona 10, Empoli e Salernitana 7.

Praticamente se fosse andata in porto l’idea di Superlega estesa con tre distinte categorie alle quali parteciperebbero le più blasonate e storiche società d’Italia, il Monza sarebbe in corsa per lo scudetto in Serie A.

Serie A: Monza “campione d’inverno”, caccia ai punti con le grandi

Con i se e con i ma hanno lastricato le strade del fallimento, eppure questa specialissima graduatoria, che sicuramente conferma i dati sulla consistenza e la consapevolezza della squadra di Palladino finora eccezionale nell’ottenere risultati positivi negli scontri diretti, apre anche a un’ulteriore valutazione: facendo punti anche con le grandi (ad oggi infatti sono solo 2 quelli raccolti nello stesso gruppo di squadre europee più la Juventus) dove potrebbe arrivare questo Monza? La risposta la daranno solo il tempo e le prestazioni dei biancorossi.