Serie A, il Monza a Udine: curva dei tifosi friulani chiusa dopo i cori razzisti contro Maignan

Il Monza non potrà sfruttare la chance dello stadio deserto, alla Dacia Arena di Udine, dove è atteso sabato 3 febbraio con fischio di inizio alle 15.

La Corte sportiva d’appello nazionale della Federcalcio ha infatti accolto, in parte, il ricorso dell’Udinese rispetto alla iniziale decisione del giudice sportivo di inibire l’intero stadio al pubblico e ha vietato l’ingresso, per due turni, ai soli tifosi della curva nord. Il provvedimento è la conseguenza dei cori razzisti rivolti al portiere rossonero Mike Maignan in occasione di Udinese-Milan.