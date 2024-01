Il portiere Eugenio Lamanna lascia Monza e si trasferisce al Calcio Lecco 1912 a titolo definitivo. Lo ha comunicato la società biancorossa mercoledì.

Serie A: Lamanna, per lui doppia promozione dalla C alla A

Lascia i biancorossi dopo quattro stagioni e mezza, in cui ha collezionato 39 presenze vivendo la doppia promozione dalla Serie C alla Serie A.

“Grazie a Eugenio per questi anni trascorsi insieme e in bocca al lupo per la nuova avventura!”, commenta la società.