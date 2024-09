Serie A, Fiorentina-Monza 1-2: a Djuric e Maldini risponde Kean

58′ Cambi per Palladino: dentro Kouamè e Bove al posto di Beltran e Mandragora

57′ Insiste parecchio la Fiorentina, ora padrona degli ultimi trenta metri di campo. Ci provano Cataldi, respinto dalla difesa sulla conclusione mancina dal limite, e subito dopo Beltran che spedisce altissimo in curva.

53′ Sarà un secondo tempo di sofferenza e resistenza per il Monza. I padroni di casa come nella prima frazione di gioco tengono il possesso palla ma stanno velocizzando, togliendo dal gioco i tocchi inutili e arrivando più rapidamente sulla trequarti, dove possono nascere potenziali azioni pericolose

47′ Brivido vero, sull’ennesima iniziativa a destra di Dodò, Kean colpisce di testa senza inquadrare la porta. Aveva molto spazio e avrebbe potuto fare meglio. Difesa del Monza colta disattenta e senza accoppiamenti

46′ Si riparte, nessun cambio per le due squadre

Finisce 1-2 il primo tempo. Un buon Monza ottimizza le occasioni create con verticalità e velocità. La Fiorentina aggredita perde di organizzazione e in campo si affida molto ai ribaltamenti palla al piede del solo Dodò e alla battaglia di Kean con Pablo Marì. Il gol sono belli e diversi: Djuric sfrutta la manovra e l’assistenza di Pedro Pereira, mentre Maldini colpisce dalla distanza. Lo stesso ex Milan potrebbe anche triplicare, ma è fermato dal palo. Scrosciano fischi allo stadio contro la squadra di Palladino che a questo punto è obbligata a reagire e lo fa sfruttando una mezza mischia a centroarea risolta da Kean, a segno sotto gli occhi del Ct Spalletti che l’ha convocato per i prossimi impegni della Nazionale

45′ GOL DELLA FIORENTINA Proprio dal corner spiove un pallone in mezzo all’area che Ranieri rimette verso il centro dove interviene con la zampata decisiva Moise Kean, per il primo gol in Serie A con la maglia della Fiorentina. 1-2 al Franchi, mentre l’arbitro comanda tre minuti di recupero

44′ Prova di nuovo a rispondere la formazione gigliata, sempre con le iniziative di Dodò che sulla destra spradoneggia e guadagna un calcio d’angolo per deviazione provvidenziale di Pedro Pereira su Beltran

41′ Ancora un clamoroso Monza, in velocità, la triangolazione con Djuric libera Maldini in percussione centrale. Con un uomo appeso alla maglia, il terza generazione di una storica famiglia del calcio italiano riesce a concludere verso Terracciano che si allunga al massimo, smanaccia leggermente e la devia sul palo, negando la doppietta a Maldini e il 3-0 ai brianzoli

39′ Reagisce la Fiorentina, converge Dodò per il ribaltamento di lato, cross al centro sul quale si avventa Kean che salta più in alto di tutti e colpisce al centro della porta, dove Pablo Marì sventa ancora prima del potenziale intervento di Turati

32′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL PER IL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Raddoppiano i biancorossi, tocca a Maldini! Anche lui grandissimo protagonista l’anno scorso nella seconda parte della stagione, s’inventa una traiettoria pazzesca per lo 0-2. La giocata la crea tutta Kyriakopoulos che con coraggio si lancia in avanti palla al piede, supera il diretto marcatore, si accentra, arriva quasi al limite e scarica per l’ex Milan che prende la mira e con il destro fionda il pallone nell’angolino, dove Terracciano non può arrivare mai.

25′ Si ferma la partita al Franchi per un cooling break. In campo tanti errori banali di controllo e trasmissione palla, il terreno di gioco non sembra in perfette condizioni, ma nemmeno le squadre stanno dando il meglio. Dopo la rete però il Monza sembra aver trovato maggior sicurezza e migliorano anche le distanze tra giocatori e reparti

22′ Cartellino giallo anche per Mandragora per un contatto su Bondo

20′ Ammonito Matteo Pessina per un fallo tattico sulla trequarti

18′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL PER IL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ecco la prima rete stagionale dei biancorossi, ci pensa Milan Djuric! Sempre lui! Era stato l’ultimo a segnare in campionato per il Monza, proprio contro la Fiorentina a maggio, e torna protagonista al Franchi. Bell’iniziativa dei ragazzi di Nesta che aprono sull’esterno dove Pedro Pereira può sfruttare lo spazio concesso dal cattivo posizionamento della difesa gigliata e mettere in mezzo per il taglio dell’attaccante bosniaco per il gol del vantaggio!

14′ Si affrontano a specchio Fiorentina e Monza, ancora alla ricerca dei ritmi e dei tempi per provare a colpire. La copertura dei biancorossi funziona e soprattutto negli uno-contro-uno palla nei piedi i difensori reggono con relativa sicurezza.

8′ Prosegue la sfida tra Kean e Pablo Marì; al momento il confronto lo vince il centravanti italiano. Altro calcio d’angolo per i padroni di casa, libera Djuric.

6′ Per ora si battaglia a centrocampo e nessuna delle due squadre riesce a prendere l’iniziativa con chiarezza.

1′ Primi possessi del match per la Fiorentina che sicuramente vorrà tenere un alto tasso di possesso per chiudere il Monza nella sua metà campo e costringerlo sulla difensiva. Alla prima vera azione Carboni libera in un angolo senza esiti.

Cambia qualcosa Nesta dopo un punto in due partite, soprattutto per cause di forza maggiore. Riparte da Turati in porta, esordio stagionale per Carboni dal primo minuto in difesa. In fascia gioca Pedro Pereira a destra al posto di Birindelli infortunato, davanti c’è Caprari al posto di Mota Carvalho, fermato anche lui alla vigilia per un problema muscolare. Come riferimento offensivo c’è Djuric, che manda in panchina Petagna. Per la Fiorentina di Palladino invece subito dentro Cataldi e Gosens, all’esordio in maglia Viola dopo il loro arrivo nelle ultime ore di mercato.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Comuzzo, Ranieri, Biraghi; Dodo, Mandragora, Cataldi, Gosens; Colpani, Beltran; Kean. A disp.: De Gea, Martinelli, Bove, Pongracic, Sottil, Ikonè, Richardson, Martinez, Adli, Kayode, Kouadio, Parisi, Kouamè. All. Palladino

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. A disp.: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Gagliardini, Sensi, Forson, Maric, Valoti, D’Ambrosio, Petagna, Bianco, Vignato. All.: Nesta

Nel giorno del suo compleanno numero 112, che sarebbe stato anche l’88° del presidente Silvio Berlusconi, il Monza va a Firenze e incontra il suo passato già alla terza giornata della nuova stagione di Serie A. Dopo un pareggio e una sconfitta e ancora senza reti, per il nuovo Monza di Nesta c’è la Fiorentina di Raffaele Palladino. Fischio d’inizio alle 18.30.

Intanto è una domenica speciale grazie alla vittoria della Ferrari al Gp d’Italia: il Monza, che ha svelato il third kit nei giorni scorsi proprio all’Autodromo, ha celebrato la vittoria di Leclerc sui social.