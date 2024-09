Fiorentina-Monza 2-2, le pagelle: torna Djuric-gol con il solito Maldini

FIORENTINA-MONZA 2-2 (1-2)

Marcatori: pt 18’ Djuric, 32’ Maldini, 45’ Kean st 45’+6 Gosens

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano 6; Comuzzo 6 (34’st Martinez Quarta 6), Ranieri 6, Biraghi 5; Dodò 6.5, Mandragora 6 (13’st Bove 6), Cataldi 5.5 (24’st Adli 6.5), Gosens 6.5; Colpani 5 (24’st Ikonè 6.5), Beltran 5 (13’st Kouamè 5.5); Kean 7. A disp.: De Gea, Martinelli, Pongracic, Sottil, Richardson, Kayode, Kouadio, Parisi. All. Palladino 5.5

MONZA (3-4-2-1): Turati 7; Izzo 6, Marì 6.5, Carboni 6 (34’st Caldirola 6); Pedro Pereira 6.5 (34’st D’Ambrosio 6), Bondo 6, Pessina 6, Kyriakopoulos 6.5; Maldini 7 (24’st Vignato 6), Caprari 6 (18’st Gagliardini 5); Djuric 7 (18’st Petagna 5). A disp.: Pizzignacco, Mazza, Sensi, Forson, Maric, Valoti, Bianco. All.: Nesta 6.5

Turati 7 Subisce due gol sui quali era davvero difficile fare qualcosa di più, ma mette a referto diversi interventi interessanti, anche salva risultato. Come esordio poteva sperare di meglio solamente agguantando i tre punti

Izzo 6 I trequartisti della Fiorentina creano pochissimo, lui si prende cura di tutti quelli che passano dal centrodestra e soprattutto toglie Beltran dalla partita

Marì 6.5 Si incolla a Kean, lo segue per tutto il campo, dando vita ad un bel duello, riuscendo in parte a disinnescare l’attaccante della nazionale che infatti diventa pericoloso solo quando si allontana dalla marcatura dello spagnolo

Carboni 6 Buona prestazione al debutto stagionale per l’oggetto del desiderio di tante squadre alla ricerca di un terzo di difesa affidabile e tale si dimostra anche con la Fiorentina. Va in difficoltà solo a benzina finita contro Ikonè freschissimo (34’st Caldirola 6 Entra per una ventina di minuti di spazzate e sofferenza, facendo il proprio dovere)

Pedro Pereira 6.5 Ordinato sulla destra, quando segue le indicazioni di Nesta trova anche l’assist per Djuric (34’st D’Ambrosio 6 Finale da esterno per dare una mano)

Bondo 6 Lotta in mezzo al campo, la regia è cosa dimenticata, ma limita di parecchio le perse e questo agevola l’equilibrio di squadra

Pessina 6 Fatica a trovare la posizione per essere efficacie nell’apertura della ripartenza, si dedica parecchio all’interdizione ed è sempre una cosa buona

Kyriakopoulos 6.5 Una delle migliori prestazioni del greco dal suo arrivo a Monza, spinge con coraggio sfruttando il posizionamento altissimo di Dodò e gli spazi concessi. Ne esce con un assist. In fase difensiva, rispetto al brasiliano, il passo è completamente diverso e rischia di andare in difficoltà ma in qualche modo di salva

Maldini 7 È decisamente e quasi ovviamente il riferimento tecnico dei biancorossi, nonché il giocatore dotato delle migliori possibilità per strappare e ottenere qualcosa di positivo (24’st Vignato 6 Deve provare a mettere pressione alla difesa locale e in un paio di occasioni guadagna spazio e tempo)

Caprari 6 Non esattamente coinvolto, ma sempre pronto a mettere pulizie nelle giocate. Deve ritrovare lo spunto, velocemente per il bene del Monza (18’st Gagliardini 5 Non proprio l’impatto sperato, ancora rallentato in quest’inizio di stagione. Non riesce a liberare quasi mai nel finale e ha qualcosa da farsi perdonare sull’inserimento decisivo di Gosens)

Djuric 7 Torna il puntero e torna a segnare il Monza. Il suo lavoro è troppo importante per la squadra, se poi segna pure è praticamente intoccabile. Anche per questo sono state rifiutate tutte le offerte pervenute in sede di mercato negli ultimi giorni (18’st Petagna 5 Non tiene un pallone, non vince un duello)

Nesta 6.5 Monza più convinto rispetto alle prime due uscite, ritrova il gol e lo fa con le sue caratteristiche, l’attacco alla profondità, il gioco allargato e le iniziative personali. Purtroppo viene rimontato su due calci da fermo, peraltro nei minuti finali dei tempi, nonostante una resistenza strenua che viene meno solamente per gli episodi. Passi in avanti sì, ma appuntamento con i tre punti ancora rinviato.