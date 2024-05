Serie A: Di Gregorio-Juve, c’è l’accordo. L’Ac Monza saluta il portiere, anche Colpani piace alle big

Sarà la cessione più remunerativa di sempre per il Monza. Il passaggio di Michele Di Gregorio alla Juventus è ormai praticamente cosa fatta. Le parti hanno trovato un accordo e il portiere ha accettato un anno di studio alle spalle di Szczęsny, per poi prendersi la titolarità al termine del contratto del polacco nel 2025. Attenzione però, perché l’Uomo Digre è uno abituato a sudarsi tutti i traguardi e non è detto che non voglia scalzare il neo compagno già nei primi mesi in bianconero.

Al Monza dovrebbero andare in tutto 20 milioni, 18 di parte fissa e 2 di bonus a seconda del rendimento del giocatore e di squadra. Come per Carlos Augusto, anche per l’ex Renate è valsa la regola dell’occasione: aveva la possibilità di andare a giocare in una grande e la società non si è messa di traverso.

Calcio Ac Monza Andrea Flaco Colpani – foto Buzzi/Ac Monza

Serie A: Di Gregorio-Juve, c’è l’accordo. Le news su Colpani

Stesso discorso potrebbe essere fatto per Andrea Colpani. Il Flaco piace parecchio alla Lazio, alla ricerca di un estroso per rimpiazzare Luis Alberto e Felipe Anderson. I rapporti tra Lotito e lo spagnolo sono ai minimi termini e l’ex Atalanta (8 gol e 4 assist) ha il profilo giusto per piazzarsi sulla trequarti in una formazione con ambizioni europee. Vale tra i 15 e 20 milioni. Piace anche a Fiorentina e Juventus.

Serie A: Di Gregorio-Juve, c’è l’accordo. Con due colpi di mercato il Monza potrebbe concentrarsi sugli ingressi

Con 40 milioni il Monza sistemerebbe in parte il bilancio (passivo da 60 nell’ultima stagione, ma crescita degli introiti che fa ben sperare) e potrebbe concentrarsi sugli ingressi atti a consolidare la rosa con maggior serenità. Il gruppo infatti è comunque ben fornito e strutturato. Sulla carta basterebbero una manciata di innesti per rinforzare la squadra nei reparti sguarniti anche dai fine prestito, come Maldini, Carboni, Zerbin, Akpa Akpro (diritto di riscatto a 3 milioni) e Colombo.

Tra questi, il più interessante e papabile è Maldini, il prezzo però lo fa il Milan e ci sono altre contendenti, come la Roma. Dei rientri invece, le situazioni da monitorare sono quelle di Cragno e Petagna. Se il Monza dovesse riuscire a piazzarli bene, altrimenti completerebbero i rispettivi reparti.