Ac Monza: Di Gregorio miglior portiere della Serie A, premio Mvp all’Uomo DiGre

Ac Monza sul gradino più alto del podio: Michele Di Gregorio il miglior portiere della Serie A TIM 2023/2024. Il calciatore milanese, classe ’97, è stato eletto dalla Lega Serie A come MVP del campionato., il secondo nella massima serie e ancora da protagonista tra i pali biancorossi.

“Una grande soddisfazione personale e per AC Monza, dopo la bellissima seconda stagione consecutiva insieme in Serie A“, fa sapere la società in una nota.

Ac Monza: Di Gregorio miglior portiere della Serie A, come sono state stilate le classifiche

Le classifiche sono state stilate in base alle analisi di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali.

“Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione“, spiega la società.

Calcio, gli altri Mvp della Serie A

Gli altri premi assegnati: Miglior Under 23 a Joshua Zirkzee (Bologna); Miglior Difensore a Alessandro Bastoni (Inter); Miglior Centrocampista a Hakan Calhanoglu (Inter); Miglior Attaccante a Dusan Vlahovic (Juventus).