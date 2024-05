Europei di calcio, Monza a secco: nessun biancorosso tra i 30 pre-convocati da Spalletti

Nemmeno un biancorosso nella lista dei 30 pre-convocati diffusa dalla Figc in vista degli Europei di calcio di giugno. Il commissario tecnico Luciano Spalletti ha preferito fare altre scelte, alcune delle quali abbastanza in controtendenza e lontane dal rendimento oggettivo dimostrato in campionato.

In particolare, i papabili del Monza erano Michele Di Gregorio, Matteo Pessina e Andrea Colpani. Ma non ci sono state sorprese, la linea dell’ex allenatore del Napoli non è mai cambiata: non li ha presi in considerazione nel percorso di avvicinamento e rimane coerente anche a poche settimane dal via della manifestazione continentale.

Michele Di Gregorio – foto Buzzi/Ac Monza

Europei di calcio, i pre-convocati: Di Gregorio, Pessina e Colpani tra i papabili alla vigilia

In porta Spalletti preferisce Donnarumma e Vicario, fin qui tutto lecito, ma anche Provedel, reduce da un finale incerto di stagione con la Lazio e anche da un infortunio da smaltire, e addirittura Meret che, dopo lo scudetto dell’anno scorso da protagonista in positivo, è diventato uno degli autori in negativo della disastrosa stagione napoletana, la peggior difesa del titolo nella storia del massimo torneo nazionale.

Di contro Di Gregorio è stato inserito, con Carnesecchi e Szczesny, nella lista a tre dalla quale verrà selezionato il miglior portiere della Serie A. Probabilmente avrebbe meritato maggior considerazione dal Ct.

Europei di calcio, i pre-convocati: Fagioli e Ricci al posto di Pessina dai grandi numeri

A centrocampo Pessina deve fare spazio a Niccolò Fagioli e Samuele Ricci. Il primo è stato squalificato sino a pochi giorni fa per la questione calcioscommesse e, pur facendo parte del gruppo azzurro da tempo, di fatto non ha praticamente mai giocato in tutta questa stagione. Il secondo invece è autore di una buonissima stagione con il Torino, sì, da 1 gol e 0 assist in 29 presenze.

I numeri del Capitano del Monza, che è giusto ricordarlo è anche Campione d’Europa in carica dal 2021, sono ben diversi: 6 gol e 2 assist, oltre ad essere in cima a tutte le classifiche di rendimento per chilometri percorsi e passaggi riusciti, quelle di organizzazione del gioco, settore nel quale la rappresentativa azzurra è piuttosto carente. In generale, è stato l’uomo ovunque di una squadra che in classifica non finirà così indietro rispetto al Torino, giusto per fare un esempio.

Calcio Matteo Pessina con la Nazionale – foto da Instagram

Europei di calcio, i pre-convocati: Colpani esploso ma non preso in considerazione

Infine in attacco, Colpani, dopo essere stato provato per uno stage azzurro, non è più stato preso in considerazione, nonostante la sua sia stata un’annata di piena esplosione, con 8 gol. È vero, la maggior parte li ha segnati ad inizio anno, ma nelle ultime gare ha dato segnali di risveglio, non solo nei numeri, ma nelle giocate, mostrandosi pronto per un impiego pure più a tutto campo rispetto al passato. Al suo posto, nella lista dei 30 pre-selezionati ci sono giocatori con prestazioni ondivaghe con El Shaarawy (3 gol in campionato), Raspadori (5) e Zaccagni (5).

Il Monza meritava più considerazione? Sì, la squadra che utilizza più italiani e con più gol italiani in rosa di tutto il campionato, meritava decisamente maggior considerazione.