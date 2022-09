Serie A: Andrea Ranocchia e il Monza si separano

Termina con due sole presenze l’avventura di Andrea Ranocchia al Monza. Dopo aver giocato in Coppa Italia con il Frosinone e in campionato con il Napoli, partita in cui ha subito un grave infortunio con la rottura del perone che l’avrebbe tenuto fuori dal campo per almeno quattro mesi, ha deciso di rescindere il contratto di concerto con la società.

Serie A: risoluzione consensuale, sarebbe una scelta personale

La scelta infatti sembra essere personale. Ancora non si sa se cercherà un’altra squadra una volta recuperato dall’infortunio o preferirà ritirarsi.

Per questioni di regolamenti, stante la durata del guaio fisico, il giocatore era comunque stato messo fuori lista almeno sino all’inizio del 2023, quando la riapertura del mercato avrebbe consentito l’eventuale reintegro.

Serie A: 371 partite giocate in carriera, 23 gol in sette club

Andrea Ranocchia, nato ad Assisi il 16 febbraio 1988, compirà 35 anni nel 2023. Nelle ultime cinque stagioni ha collezionato in totale 51 presenze con l’Inter, in carriera invece sono in tutto 371 le partite giocate con 23 gol messi a segno in 7 diversi club. Vanta anche 21 apparizioni con la maglia della nazionale azzurra.

Serie A: primo rinforzo del Monza nel mercato estivo

Al Monza era arrivato da svincolato come primo rinforzo del mercato estivo, ma la sfortuna se l’è presa con lui alla seconda giornata, alla prima da titolare in Serie A con la maglia biancorossa.