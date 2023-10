Monza-Udinese 1-1, Palladino: «Soddisfatto. Colpani sarà da grande squadra»

Il Monza di mister Palladino, dopo la sconfitta di misura contro la Roma, torna a fare punti in campionato pareggiando tra le mura amiche contro l’Udinese, squadra in zona retrocessione: i biancorossi ora (in attesa delle partite di domenica sera) sono al decimo posto su venti squadre. L’allenatore dei brianzoli è intervenuto nella sala stampa dell’U-Power Stadium, a fine partita, per commentare la gara dei suoi ragazzi.

Un commento sulla partita?

Credo sia un buon punto perché siamo in una buona posizione buona di classifica. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene. La squadra ha dato tutto. C’è un po’ di rammarico perché potevamo anche vincerla. Prendiamo le cose positive.

Prestazione dei sostituti?

Bondo è entrato molto bene: un 2003 con doti fisiche. Anche gli altri sono entrati bene. Quello che può fare di più è Mota Carvalho: deve capire il momento della partita.

Quanto è soddisfatto della crescita costante della squadra?

Avevo timore prima di questa partita perché dall’Olimpico eravamo usciti dal campo tra gli applausi mentre l’Udinese ha cambiato allenatore. Possiamo migliorare nelle scelte perché dobbiamo essere più cattivi negli ultimi venti metri.

Rammarico per la sostituzione di Pablo Marí con Caldirola?

Potevamo schierare Cittadini ma non era al 100% perché è rientrato da poco come Bettella. L’unico che poteva sopperire a Pablo Marì è stato Gagliardini che lo ha fatto alla grande.

Rispetto Roma le giocate in attacco hanno avuto meno lucidità?

Quelli dell’Udinese sono degli “animali” e hanno qualità fisiche impressionanti. Loro si chiudevano bene dietro e noi fino alla fine abbiamo cercato di portare a casa il risultato.

Si aspettava l’uscita di Samardzic e l’ingresso di Lovric?

Sono giocatori interessanti ma guardavo più ai miei.

Kyriakopoulos si sta prendendo il suo ruolo, cosa pensa a riguardo?

È un giocatore che ho voluto io. È bravo e sa fare la fase difensiva molto bene: sta crescendo bene. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla.

Come giudica il calo nella ripresa e la prestazione di Colpani?

Non ho visto un calo fisico. Sicuramente avevo dei giocatori fuori ruolo. Colpani sta disputando un grande campionato e voglio che a fine campionato diventi un calciatore da grande squadra.

Come giudica la prestazione di Ciurria?

Patrick oggi è quello che ha fatto di più: oggi inizia il suo campionato e sono convinto che farà sempre meglio.

In futuro vedremo un attaccante diverso come Colombo e Maric, ad esempio come Mota Carvalho?

Ci stavo pensando a schierarlo come punta dato che è abile a giocare sia in quel ruolo che da mezza punta.

Gol su rimessa laterale?

Sono stati bravi loro.