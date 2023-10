Serie A, Monza-Udinese finisce 1-1: Lucca risponde a Colpani

⏳ Finisce il match all’U-Power Stadium: Monza e Udinese si dividono la posta in palio pareggiando 1-1 con le reti siglate da Colpani e Lucca. Pareggio che sta stretto ai biancorossi; friulani ancora con zero vittorie in campionato.

🟨 49′ Ammonito Pessina per proteste.

⚠️ Assegnati 5 minuti di recupero.

⚪🔴 45′ Conclusione velenosa di V. Carboni col sinistro sul quale si oppone Silvestri sdraiandosi sulla sua destra.

🟨 42′ Ammonito Ferreira per un fallo commesso su Kyriakopoulos.

🔄 41′ Cambio nel Monza: al posto di Ciurria entra V. Carboni.

⚪🔴 38′ Sinistro a giro di Ciurria dal limite dell’area sul quale Silvestri si supera smanacciando in grande stile in angolo.

🔄 35′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Colpani e Colombo entrano Birindelli e Maric.

⚪🔴 31′ Corner di Colpani dal lato sinistro ad imbeccare l’inzuccata di A. Carboni che non inquadra lo specchio della porta.

⚪⚫️ 29′ Azione in contropiede dell’Udinese con Ferreira che imbecca Lovric, il numero 4 prova a finalizzare con un tiro velenoso deviato in angolo dalla difesa brianzola.

⚪⚫️ 23′ Friulani pervengono al pareggio: flipper in area biancorossa, la palla giunge a Lucca che insacca in girata all’angolino. Monza 1- Udinese 1.

⚽️ GOL DELL’UDINESE ⚽️

🔄 17′ Doppio cambio nell’Udinese: al posto di Payero e Zemura entrano Lovric e Kamara.

🔄 15′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Pablo Marì e Vignato entrano Bondo e Mota Carvalho. Svolta tattica tra i brianzoli: Gagliardini al centro della difesa con Bondo schierato a centrocampo accanto a Pessina.

⚪⚫️ 12′ Azione in solitaria di Success che va centralmente non riuscendo né a calciare né a passarla, nonostante fosse libero Lucca,

🔄 10′ Doppio cambio nell’Udinese: al posto di Ebosele e Samardzic entrano Ferreira e Lucca.

⚪⚫️ 6′ Ghiotta occasione per i friulani: cross di Perez, spizzato da Pablo Marì, la sfera giunge a Zemura che tutto solo si fa ipnotizzare da un formidabile Di Gregorio che chiude lo specchio.

⚪🔴 1′ Affondo sull’out di sinistra di Kyriakopoulos che va al cross, la retroguardia bianconera chiude in corner.

📣 RIPRENDE IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

🧐 Gara equilibrio nella prima frazione di gioco con il Monza che ha tenuto il possesso palla per ampi tratti e, con pazienza, ha trovato la rete del vantaggio al primo affondo. Friulani che non rinunciano ad attaccare con alcune ripartenze che non hanno sortito effetti sperati per il neo tecnico Cioffi.

⏳ Finisce il primo tempo all’U-Power Stadium vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-0 a favore dei padroni di casa.

⚠️ Assegnato 1 minuto di recupero.

⚪🔴 43′ Colombo apre il pertugio a sinistra per Ciurria che calcia con un diagonale ben controllato da Silvestri.

🟨 34′ Ammonito Pablo Marì per un fallo commesso su Success.

⚪🔴 27′ Il Monza schioda il punteggio alla prima vera azione degna di nota: traversone dalla sinistra di Kyriakopoulos per l’accorrente Colpani che scaraventa la palla in rete di prima intenzione. MONZA 1 – UDINESE 0. Nove reti di Colpani in due stagioni di Serie A e terzo gol del Flaco contro l’Udinese.

⚽️ GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ⚽️

⚪⚫️ 24′ Dalla stessa mattonella si ripresenta il numero 24 bianconero, Di Gregorio evita guai peggiori smanacciando e allontanando la sfera.

⚪⚫️ 22′ Punizione di Samardzic dalla trequarti a trovare l’inzuccata di Bijol che sorvola la traversa.

🧐 20′ Zero tiri in porta fino a questo momento della gara.

⚪🔴 13′ Lancio lungo di Ciurria a trovare Vignato, stop sontuoso del classe 2004 che arriva alla conclusione, blocca centralmente Silvestri senza patemi.

⚪🔴 11′ Azione in ripartenza di marca brianzola, Kyriakopoulos si destreggia per calciare col destro, Bijol è attento e sventa il pericolo.

⚪🔴 7′ Ci prova Colombo sul ribaltamento di fronte, Bijol mette una pezza in angolo.

⚪⚫️ 6′ Fase di studio della partita. Tenta il tiro Zemura, si immola Caldirola che devia in corner.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

All’U-Power Stadium i biancorossi guidati da Raffaele Palladino affrontano l’Udinese che in settimana ha cambiato guida tecnica dopo l’esonero di Andrea Sottil e il conseguente ritorno in bianconero, dopo due stagioni, di Gabriele Cioffi. Il Monza vuole riprendere la marcia dopo lo stop dell’Olimpico maturato al 90′ con il gol decisivo di El Shaarawy mentre i friulani sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Calcio d’inizio alle ore 15.00.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Pablo Marí, A. Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo. All. Raffaele Palladino.

⚪⚫️ UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Festy, Payero, Walace, Samardzic, Zemura; Pereyra, Success. All. Gabriele Cioffi.