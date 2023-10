Le pagelle di Monza-Udinese: i biancorossi si accontentano della sufficienza (e di un punto)

MONZA-UDINESE 1-1 (1-0)

MARCATORI pt 27’ Colpani, st 21’ Lucca

MONZA (3-4-2-1) Di Gregorio 6.5; Caldirola 5.5, Pablo Marì 6 (15’st Bondo 6), A.Carboni 6.5; Ciurria 5.5 (41’st V.Carboni n.g.), Pessina 6, Gagliardini 6.5, Kyriakopoulos 6.5; Colpani 6.5 (34’st Birindelli n.g.), Vignato 6 (15’st Mota Carvalho 6); Colombo 5.5 (34’st Maric n.g.). A disp. Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa-Akpro, F. Carboni, Pedro Pereira, Maric, A. Carboni, Cittadini. All. Palladino 6

UDINESE (5-3-2) Silvestri 6.5; Ebosele 5 (9’st Ferreira 6), Perez 6, Bijol 6, Kabasele 6, Zemura 5 (17’st Kamara 6); Samardzic 6.5 (9’st Lucca 6.5), Walace 6, Payero 5.5 (17’st Lovric 6); Pereyra 5.5, Success 5.5. A disp. Okoye, Padelli, Masina, Guessand, Zarraga, Quina, Akè, Tikvic, Camara, Thauvin, Pafundi. All. Cioffi 6

Di Gregorio 6.5 Ci mette la faccia, in senso letterale, per fermare l’unica occasione friulana, in uscita su Zemura. Incolpevole sul gol

Caldirola 5.5 Si nota più di altri il suo mancato intervento sul gol di Lucca che sporca di mezzo punto la pagella

Pablo Marì 6 Ammonito senza reali colpe, è sempre bravo a tenere gli avversari spalle alla porta (15’ st Bondo 6: intenso nel suo ingresso, prova anche lo strappo senza fortuna)

A.Carboni 6.5 Preciso in ogni aspetto difensivo e probabilmente il migliore della retroguardia, in crescita anche in impostazione

Ciurria 5.5 Si segnala solo per un fendente mancino sventato da Silvestri, al Monza serve che salga di colpi (41’ st V.Carboni n.g.)

Pessina 6 Avanza raramente, forse potrebbe permettersi qualcosa in più nella metà campo ospite

Gagliardini 6.5 Deciso e presente, prestazione di grande sostanza

Kyriakopoulos 6.5 Bene quando sta largo sulla corsia e infatti mette in crisi Ebosele per tutto il tempo

Colpani 6.5 Puntuale nell’inserimento per il vantaggio, ma meno brillante di altre occasioni palla al piede (34’ st Birindelli n.g.)

Vignato 6 Anche gli avversari gli riconoscono una certa pericolosità di base che però non diventa mai troppo concreta (15’ st Mota Carvalho 6: entra convinto ma non sfoga a sufficiente la propria potenza sul prato)

Colombo 6 Lottare lotta, qualche volta vince anche, bravo a creare qualcosa dalle sponde, meno quando c’è da attaccare la porta personalmente (34’ st Maric n.g.)

Palladino 6 Anche nelle giornate meno voluminose in termine di occasioni create, la sua squadra rimane organizzata, puntuale, pulita nel palleggio, però manca qualcosina, da trovare subito prima della trasferta di Verona per strappare punti pesanti in Veneto