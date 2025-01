Monza, il Premio Davolio e la pace: progetti cercansi

“Give peace a chance” per valorizzare esperienze e sperimentazioni finalizzate a rendere praticabile e viva la cultura della pace, perché “quello della pace è un tema ormai ineludibile a tutti i livelli della società, che rende necessario un confronto collettivo mediante interventi di pratica quotidiana”. È questa la finalità del nuovo bando dedicato al “Premio Enrico Davolio”, che per l’edizione 2024 pone attenzione a progetti presentati da enti non profit che, attraverso azioni concrete, promuovano una cultura della pace basata su dialogo, comprensione reciproca e nonviolenza.

Monza, il Premio Davolio e la pace: come candidarsi

Il bando intende ricordare e proseguire l’operato di Enrico Davolio sostenendo progetti in tutte le aree di prevenzione del disagio: gli enti interessati possono presentare le proprie progettazioni mediante l’area riservata del sito di Fondazione MB entro il 14 febbraio. Il premio è stato promosso dal Consorzio CS&L con i consorzi CCB di Monza, Consolida di Lecco e Aeris per ricordare la figura di Enrico e la sua passione innovativa applicata al mondo della cooperazione sociale. È sostenuto grazie alle donazioni raccolte dal “Fondo Enrico Davolio” costituito presso Fondazione MB.