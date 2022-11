Calcio Serie A: vigilia di Monza-Salernitana, il punto sul campionato prima dei Mondiali

Il Monza che non sa pareggiare perde nuovamente a Roma, contro la Lazio, nel turno infrasettimanale di giovedì. Questa volta i biancorossi giocano un’ottima partita dal punto di vista dell’organizzazione difensiva di squadra e sono puniti solamente da due episodi: il primo a metà del primo tempo quando Petagna va in rete su assist di Colpani ma viene fermato da una chiamata di fuorigioco millimetrica operata dal Var, il secondo a metà della ripresa quando ad andare in rete è il giovanissimo Romero (18 anni da compiere in settimana) su una leggera imprecisione di Di Gregorio, una delle pochissime della sua finora ottima stagione.

Palladino ha scelto per la trasferta dell’Olimpico una formazione rivisitata per evitare problemi fisici e per risparmiare le forze per quello che è ritenuto uno scontro diretto fondamentale per il campionato, la sfida di domenica 13 novembre (ore 15, U-Power Stadium) con la Salernitana.

Calcio Serie A: la Salernitana che affronta il Monza

I campani non sono più il gruppo disastrato dell’anno scorso, quando ottennero una salvezza record in negativo, con soli 31 punti, oltretutto perdendo per 0-4 all’ultima giornata. Oggi i granata di mister Nicola hanno una rosa profonda e arricchita da innesti di esperienza e qualità come Candreva e Piatek. Il punto di forza rimane il collettivo, anche se i 6 gol del senegalese Boulaye Dia certamente aiutano a vincere e convincere. Lo schieramento iniziale è sempre un 3-5-2 compatto con particolare sfogo sulle fasce, dove Mazzocchi (pallino di mercato del diesse brianzolo Antonelli) sta facendo la differenza, ed una solidità fisica di alto profilo in mediana. I punti deboli nella scarsa mobilità del terzetto difensivo, che potrebbe andare in difficoltà sugli scambi rapidi nelle corde degli attaccanti biancorossi.

Calcio Serie A: Monza, Salernitana e lo stop Mondiale

Nell’ultimo turno, la Salernitana ha perso con la Fiorentina ma ha costretto i viola sul pareggio sino all’81’. L’unica nota lieta del turno infrasettimanale è la sconfitta di praticamente tutte le squadre che precedono il Monza in classifica, tra quelle invischiate nella lotta salvezza. Per il resto, con la Lazio non sono arrivati i punti che forse la squadra di Palladino avrebbe meritato quanto meno nella misura di 1, di un pareggio che poteva tranquillamente starci.

Da dietro però va detto che il Lecce vittorioso con l’Atalanta in modo inaspettato e Spezia e Cremonese hanno guadagnato terreno, queste ultime un punto a testa rispettivamente con Udinese e Milan. Le distanze sul terzultimo posto, stante le sconfitte di Sampdoria e Verona, rimangono ancora 6, che sono un buon margine, ma ovviamente dalla gara con la Salernitana i biancorossi sono chiamati ad uscire con un risultato positivo per poi concentrarsi al meglio sulla pausa per il Mondiale e la ripresa fissata a gennaio. Il 15esimo e ultimo turno del 2022 mette in calendario anche gli scontri diretti Empoli-Cremonese, Sampdoria-Lecce, Bologna-Sassuolo e Verona-Spezia.

Un’arma a doppio taglio per la squadra di Palladino che, a seconda dei risultati, potrebbe trovarsi con un nettissimo vantaggio sulla zona retrocessione oppure completamente risucchiata nelle paludi del fondo classifica. Una motivazione in più per battere la Salernitana o comunque uscire dalla sfida con un risultato non negativo, per approcciare la pausa senza l’assillo lungo due mesi del pensiero di una classifica poco lusinghiera.