Villasanta, Carretta (ISV): «No alla stazione Monza Est Parco»

Una petizione per chiedere l’annullamento del progetto della fermata ferroviaria Monza Est Parco. Non solo: dirottare sulla stazione di Villasanta i 5 milioni di euro già stanziati da Ferrovie per la realizzazione della fermata monzese. A proporlo è Gaia Carretta, candidata sindaco di Io scelgo Villasanta. L’annuncio è stato fatto nel corso di una conferenza stampa organizzata giovedì 14 marzo proprio alla stazione ferroviaria, nello stesso momento in cui la lista Cittadini per Villasanta annunciava sulla propria pagina social l’attivazione del servizio Sala blu alla stazione Villasanta Parco, dedicato all’assistenza delle persone con mobilità ridotta. Un annuncio che è stato accolto con favore dai membri di Io scelgo e rivendicato come un successo personale.

Villasanta, Carretta (ISV) e la “conquista” della Sala Blu

«Abbiamo vinto una battaglia importantissima in un anno – ha spiegato Carretta – un anno durante il quale Davyd (atleta di handbike in carrozzina e vicepresidente di Io scelgo, ndr) ha fatto del suo corpo una battaglia politica». È stato poi il consigliere Roberto Frigerio, Gruppo misto in consiglio comunale e socio di Io scelgo, a ripercorrere le fasi delle richieste avanzate anche dai banchi della minoranza per richiedere una maggiore accessibilità della stazione. «Siamo stati sbeffeggiati quando abbiamo parlato di Sala blu – ha aggiunto Frigerio –. Ringrazio Andrea Ferretti, presidente di Peba onlus, che ha accostato l’amministrazione nel raggiungimento di questo risultato. Spiace però constatare come il contributo di Davyd Andreyiesh sia stato accolto all’inizio del patto di cittadinanza ma poi non più ascoltato dal momento in cui si è schierato all’interno di Io scelgo Villasanta. I patti devono essere uno strumento a disposizione di tutti i cittadini e non solo degli amici dell’amministrazione».

Soddisfatto anche il vicepresidente di Io scelgo. «Ho iniziato a denunciare la scarsa accessibilità della stazione alle persone disabili già nel 2015 quando sulle pagine del giornalino della scuola Fermi. Mi dispiace aver partecipato solo al primo incontro del tavolo con Peba, poi più nulla».

Villasanta, Carretta (ISV) e i 5 milioni di euro per la stazione

In attesa dell’avvento anche a Villasanta della Sala blu resta la proposta avanzata da Carretta, che ha già avviato una raccolta firme on line. «Aggiungere una fermata al percorso del Besanino, che è un treno suburbano è un errore – ha continuato la candidata sindaco -. Significa allungare la percorrenza del tragitto e togliere a Villasanta il primato di stazione più vicina al parco. La denominazione Villasanta Parco è costata soldi pubblici, perché ora dovrebbe essere scalzata dall’avvento di un’altra stazione con la medesima indicazione. Realizzare una fermata a poche centinaia di metri dalla stazione Monza Sobborghi è uno spreco di denaro pubblico. Quei 5 milioni di euro dovrebbero essere usati per rendere la stazione di Villasanta accessibile e realizzare una nuova banchina che consenta lo stop della S8 e S9».