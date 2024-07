Veduggio, il sindaco Dittonghi indica gli obiettivi: il via a tre grandi opere è alle porte

Consiglieri comunali con incarichi specifici: Federico Rigamonti alle manutenzioni e Francesco Parrella all’istruzione. Con il secondo mandato amministrativo, il sindaco di Veduggio con Colzano Luigi Dittonghi ha deciso di attribuire a due consiglieri comunali di maggioranza specifici incarichi di natura gestionale, affiancandoli agli assessori di riferimento. La novità sarà comunicata dal primo cittadino nel corso del consiglio comunale di giovedì 1 agosto. Il secondo mandato amministrativo nasce sì nel segno della continuità amministrativa, ma anche con novità che intendono dare ancora più impulso alla macchina organizzativa che beneficerà non solo -come noto- di una riorganizzazione a livello di giunta (con 2 assessori su 4 di nuova nomina), ma anche dell’attribuzione di incarichi gestionali a due consiglieri comunali che lavoreranno gomito a gomito con gli amministratori di riferimento.

Veduggio: attenzione alle manutenzioni ordinarie

«Ci sentiamo responsabilizzati dal fatto di aver avuto un buon risultato elettorale -commenta il sindaco-: nel momento in cui la gente ti dà così tanta fiducia, la responsabilità è ancora maggiore. Abbiamo riorganizzato le deleghe in giunta e stiamo organizzando il lavoro, ma non abbiamo perso tempo: sono già partite le manutenzioni, con interventi di restyling (già finanziati) che ci hanno permesso di sistemare alcuni parchi gioco. L’obiettivo è sistemare l’esistente, le manutenzioni non sono sempre facili da programmare perché anche costose se non si sono oneri o finanziamenti, ma sono necessarie per dare decoro e risposte che la gente del resto si aspetta».

Veduggio: i lavori per la nuova sede della protezione civile sono imminenti

L’estate porta con sé la concretizzazione di opere di rilievo. «Si tratta di tre opere pubbliche importanti, già decise, i cui cantieri partiranno questa estate: la nuova sede della protezione civile, la nuova biblioteca e il nuovo centro di raccolta rifiuti -dichiara Dittonghi-. Per ciò che riguarda la nuova biblioteca, le opere sono state appaltate e l’inizio lavori sarà già nelle prossime settimane. La sede della protezione civile, il cui progetto definitivo è da tempo approvato, ha registrato venerdì 5 luglio l’estrazione delle ditte ai fini della gara, i lavori partiranno a settembre. Un po’ più “indietro” è invece la realizzazione del centro raccolta rifiuti: se avremo i tempi tecnici a favore, approveremo il progetto definitivo nel consiglio comunale dell’1 agosto, altrimenti slitterà a settembre».

Veduggio: il padel debutta nel centro sportivo

Intanto, domenica 30 giugno il sindaco ha inaugurato i nuovi campi da padel nel centro sportivo di via dell’atleta.