Sovico, Fdi promette fedeltà al gruppo Centrodestra Sovico in vista delle amministrative

Il 2024 è l’anno delle elezioni amministrative a Sovico e coincide con un anniversario significativo per il circolo locale di Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni si prepara alla campagna elettorale a Sovico ed annuncia la piena riconferma in adesione alla coalizione Centrodestra Sovico. Il fondatore del circolo locale e consigliere comunale, Diego Mazzeo, nel festeggiare i primi 10 anni di presenza sul territorio del circolo Fratelli d’Italia Sovico, ricorda le tappe di un cammino che oggi vede crescere la componente di centrodestra.

Amministrative 2024: gli obiettivi di Diego Mazzeo

«All’inizio eravamo in pochissimi a crederci ma abbiamo fatto tanta strada -afferma Mazzeo-: in questo percorso hanno iniziato a seguirci in tanti, abbiamo impiegato le nostre migliori energie per il paese e oggi, dieci anni dopo, Giorgia Meloni è alla guida dell’Italia e come circolo abbiamo ottenuto il primo consigliere comunale a Sovico nella tornata del 2019. Ora siamo chiamati a dare di più e lo faremo in vista delle elezioni amministrative 2024». Una scadenza che vedrà in maniera convinta FdI Sovico nella coalizione di centrodestra. «Sì -conclude-, sono convinto che la nostra scelta porti sempre benefici al gruppo di coalizione Centrodestra Sovico e rassicuro sulla nostra piena partecipazione e lealtà».