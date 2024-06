Regione, 733mila euro di avanzo di amministrazione per i non autosufficienti

Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità (con 63 voti a favore e 2 astensioni) il Rendiconto 2023 e ha destinato l’avanzo pari a 733.013,16 euro alle risorse regionali destinate alle misure per la “Non Autosufficienza”.

L’impegno è in un ordine del giorno sottoscritto da tutti i capigruppo di maggioranza e di cui è primo firmatario il vice presidente del Consiglio e relatore del provvedimento, Giacomo Cosentino.

«Tale decisione vuole essere un ulteriore segnale di attenzione da parte dell’istituzione regionale a un settore, quello della non autosufficienza, sul quale e per il quale siamo costantemente impegnati a recuperare e rendere disponibili ulteriori risorse a supporto delle necessità crescenti che si sono evidenziate», ha commentato.

«È giusto ricordare anche come Regione Lombardia lo scorso 31 maggio ha stanziato 2 milioni di euro – aggiunti ai 30,5 (di cui 13 provenienti dal Fondo Sanitario Regionale) già messi a disposizione lo scorso marzo – per le persone con disabilità gravissima e anziani non autosufficienti. E come annunciato da tempo con l’assestamento di bilancio del prossimo mese di luglio ci siamo impegnati a reperire ulteriori risorse pari a 8,5 milioni», hanno sottolineato anche gli altri capigruppo di maggioranza Garavaglia (FdI), Corbetta (Lega), Figini (FI) e Gallizzi (Nm).