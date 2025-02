Politica: torna Alisei, la scuola riparte con Pierluigi Bersani

Sarà Pierluigi Bersani a inaugurare la nuova edizione della scuola politica promossa dall’associazione Alisei e dalla Cgil Brianza. L’ex segretario del Pd aprirà il percorso formativo mercoledì 19 febbraio, alle 16 nella sede del sindacato in via Premuda: all’incontro parteciperanno Salvatore Marra, coordinatore dell’area politiche europee e internazionali della Cgil nazionale, la segretaria brianzola della Cgil Tania Goldonetto, il presidente di Alisei Giorgio Garofalo e l’assessora alla Cultura Arianna Bettin.

Politica: torna Alisei, il tema dell’anno è “Democratica”

Il corso 2025 è intitolato “Democratica” perché, spiega Garofalo, «democratica è la nostra Repubblica nata dal primo voto popolare dell’Italia liberata dalla dittatura fascista e dall’invasione nazista. Non possiamo, però, permetterci di dare per scontato vivere in un regime democratico: è importante rafforzare la democrazia attraverso la nostra partecipazione».

Durante il percorso esperti di diverse discipline, giornalisti e politici rifletteranno sui valori della Costituzione: il 26 febbraio Debora Migliucci, direttrice dell’Archivio del lavoro della Cgil lombarda, racconterà l’opera dei costituenti, il 5 marzo il regista Sergio Basso e il giornalista Alfredo Somoza si soffermeranno sulla partecipazione alla vita pubblica in Cina, Stati Uniti, Europa e Sud America, il 12 marzo si svolgerà un laboratorio sul diritto alla mobilità e i diritti di cittadinanza in collaborazione con l’associazione Diritti Insieme mentre il 19 marzo i corsisti si trasferiranno in via Sanquirico per una lezione speciale sul mondo del carcere e sul “diritto a una seconda possibilità”.

Monza Giuseppe Pippo Civati

Politica: torna Alisei, ad aprile il laboratorio teatrale e il ritorno di Pippo Civati

Il 26 marzo Davide Fossati condurrà un laboratorio teatrale sui diciannove mesi che hanno portato alla nascita della Costituzione, il 2 aprile si terrà un laboratorio di debate sui temi dell’inclusione e della disabilità, il 9 aprile Pippo Civati proporrà ’approfondimento “Non siete fascisti, ma”, il 16 aprile l’europarlamentare Giuseppe Antoci sarà tra i partecipanti alla lezione dedicata alla lotta alla criminalità organizzata, proposta insieme a Brianza Sicura e a Libera, mentre il 23 aprile lo psicologo Armando Toscano affronterà le questioni legate al disagio giovanile e al ruolo della scuola nella formazione di cittadini consapevoli. Il 25 aprile Alisei parteciperà alla manifestazione in programma a Milano, il 30 aprile consegnerà gli attestati e a maggio organizzerà un viaggio nei luoghi della Resistenza.

L’adesione alla scuola è gratuita e gli iscritti concorreranno all’assegnazione di due borse di studio per il seminario nazionale di formazione federalista di Ventotene: gli interessati possono inviare la candidatura a info@alisei.tv.