Politica: Lega lombarda a trazione brianzola, con Romeo eletti anche Villa e Monti

Non solo il senatore monzese Massimiliano Romeo nuovo segretario della Lega lombarda. Anche Andrea Villa, referente provinciale della Lega di Monza e Brianza e vicesindaco di Desio, e Andrea Monti, sindaco di Lazzate, nel consiglio nazionale.

«È una Lega Lombarda che parla in brianzolo – sottolinea la Lega di Monza e Brianza – La segreteria provinciale di Monza e Brianza, insieme a tutti i militanti, ringrazia Fabrizio Cecchetti per essere stato in questi anni a disposizione del nostro movimento e della Brianza, senza fare mai mancare il supporto della segreteria regionale. Auguriamo buon lavoro al nuovo segretario Massimiliano Romeo. La sua provincia, con tutti i suoi militanti e amministratori locali, è pronta per continuare a dare il proprio contribuito a scrivere la storia della Lega Lombarda».

Romeo è stato eletto domenica mattina al congresso di Milano all’Hotel Sheraton. Un voto per acclamazione per Romeo, già assessore in Comune e consigliere regionale e attualmente capogruppo della Lega in Senato, rimasto unico candidato in corsa. Raccoglie il testimone di Fabrizio Cecchetti, coordinatore uscente, per guidare la Lega in Lombardia per i prossimi anni.