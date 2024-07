Lega: Vannacci sceglie il Nord-Ovest, niente Europa per Ciocca

Il generale Roberto Vannacci va all’Europarlamento con la circoscrizione Nord-Ovest, quella che comprende Monza e Brianza e che gli ha riservato in proporzione le soddisfazioni migliori tra quelle in cui era candidato, e Angelo Ciocca resta a casa. Il generale eletto con la Lega ha scelto di essere eletto nel Nord-Ovest dove ha ottenuto 186.966 preferenze, il risultato migliore fra le circoscrizioni elettorali in cui ha raccolto mezzo milione di voti. Di questi sono stati 10.606 i voti raccolti in Brianza.

Lega: Vannacci sceglie il Nord-Ovest, Ciocca ringrazia la Lega e i suoi elettori

La scelta di Vannacci ridisegna la squadra degli eletti: tra gli otto leghisti non c’è Angelo Ciocca, a cui non riesce quindi la riconferma dopo un mandato.

“Cari amici, grazie alla Lega, a chi l’ha creata, a chi l’ha guidata e a chi la guida – ha commentato il candidato pavese che in campagna elettorale si è speso molto anche in Brianza – Un ringraziamento speciale va a tutti voi, tantissimi, militanti e sostenitori, che in questi anni mi avete sostenuto e dimostrato grande affetto, credendo insieme a me nelle battaglie e nella possibilità di cambiare le tante cose che non vanno. Il vostro supporto è stato per me una fonte inesauribile di ispirazione e forza. Alle poche persone che, provano sentimenti meno nobili nei miei confronti, auguro di credere nel lavoro, quello serio e vero e di trovare soddisfazione nei traguardi raggiunti. Anche se non continuerò la mia appassionata attività al Parlamento Europeo, sappiate che non tradirò il vostro sostegno e continuerò quotidianamente le nostre battaglie e a credere nella possibilità di cambiare ciò che non va, per un futuro migliore per tutti noi e per i nostri figli. “Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”. Grazie di cuore a tutti. Mai Mulà”.

Lega: Vannacci sceglie il Nord-Ovest, Ciocca lavorerà con Salvini

La Lega, che in Europa fa parte del raggruppamento Identità e Democrazia, sarà quindi rappresentata da Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Anna Maria Cisint, Paolo Borchia, Susanna Ceccardi, Aldo Patriciello, Raffaele Stancanelli e Roberto Vannacci.

Ciocca, secondo quanto annunciato dal ministro, lavorerà con Matteo Salvini.

“Ringrazio il generale Vannacci per una scelta che permette alla Lega di avere una rappresentanza territoriale equilibrata in tutto il Paese – ha commentato – Sono sicuro che Roberto darà un contributo sempre più prezioso in una fase storica e internazionale che ci vedrà protagonisti. Stamattina ho incontrato Angelo Ciocca, uomo che ha la mia piena stima e fiducia, e che da ora in avanti lavorerà direttamente al mio fianco“.