La Lega punta sulla necessità di riforma della Province per la campagna elettorale

La riforma delle Province sarà uno dei cavalli di battaglia della Lega, in vista della campagna elettorale che precederà le elezioni politiche di domenica 25 settembre. In occasione dell’ultima seduta del consiglio provinciale prima della pausa estiva, il gruppo consiliare di Monza e Brianza ha incontrato il coordinatore provinciale Andrea Villa, per fare il punto della situazione sulle iniziative da concretizzare nei prossimi due mesi. Tra gli argomenti affrontati, figura la richiesta, da inoltrare al governo che sarà formato dopo la chiusura delle urne, di mettere mano il più celermente possibile alla riforma degli enti locali. Una riforma che è considerata non più procrastinabile e che è già stata oggetto dell’assemblea nazionale delle Provincie, riunitasi a Ravenna a metà luglio.

Elezioni politiche: il programma di iniziative della Lega



«I prossimi due mesi saranno cruciali per il futuro del paese» hanno spiegato in una nota congiunta il coordinatore Andrea Villa, il presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio ed i consiglieri Fabio Ghezzi, Antonella Casati e Martina Cambiaghi: «La Lega della Provincia di Monza e Brianza è pronta a questa campagna elettorale estiva; sarà presente con gazebo e manifestazioni in ogni Comune provinciale, a sostegno della campagna nazionale lanciata dal segretario federale Matteo Salvini, che vedrà il culmine nella manifestazione federale di Pontida del 18 settembre. Tra i temi che saranno richiesti al prossimo governo, che siamo sicuri sarà finalmente di centrodestra, la riforma delle province, che troppo hanno sofferto in questi anni a causa della sciagurata riforma Delrio».