Giussano, il sindaco uscente Marco Citterio indica le sue priorità in caso di rielezione

L’attuale sindaco di Giussano Marco Citterio tenta il bis alle ormai prossime elezioni di giugno, con il sostegno di quattro liste che verranno presentate ufficialmente, in una conferenza stampa dedicata, venerdì 10 maggio. «Saranno quattro liste, quella della Lega, la mia lista di appartenenza, quella di Forza Italia e quella di Fratelli d’Italia. Nasce poi la civica del consigliere Luigi Stagno Progetto Giussano che ha deciso di correre al nostro fianco», ha anticipato il sindaco uscente Marco Citterio. Ma quali sono i temi cardine su cui si baserà il programma elettorale della coalizione di centrodestra? «Sicuramente, se i cittadini riconfermeranno la fiducia nei nostri confronti, termineremo una serie di opere che abbiamo iniziato in questi 5 anni di mandato. Tra le opere più onerose c’è la riattivazione, con la formula del partenariato pubblico-privato, del centro sportivo Aldo Boffi. Proprio in questi giorni sta partendo la cantierizzazione. Procederemo poi con l’assegnazione dei lavori anche per il progetto del palazzetto polifunzionale che sorgerà al fianco di piazza mercato», ha riferito il primo cittadino. «In questi cinque anni abbiamo lavorato per potenziare la macchina comunale, che conta ora quasi 100 dipendenti. Un lavoro che ha migliorato la funzionalità dei servizi e del settore ufficio tecnico e che ci ha permesso di aumentare anche le cifre che abbiamo impegnato per asfaltare le strade».

Amministrative 2024: il programma tra passato e futuro

Un tema che avrà un posto rilevante nel programma elettorale della coalizione di centrodestra sarà anche il maxi settore della cultura. «In questo settore, negli ultimi 5 anni abbiamo fatto tanto sia in termini di eventi che in termini di qualità», ha aggiunto, per poi sottolineare: «Abbiamo implementato gli spazi e i servizi offerti dalla biblioteca, che ora propone eventi anche nel weekend e in serata. Sempre in biblioteca, abbiamo rivoluzionato gli spazi sia per offrire uno spazio ai più piccoli, sia per dare ai giovani un’aula studio separata dal resto degli spazi dove studiare in tranquillità», ha sottolineato Citterio. «Continueremo a lavorare anche nel settore dell’istruzione. In questi anni siamo intervenuti con lavori di sistemazione delle strutture scolastiche. Abbiamo sostituito tutte le luci a led e abbiamo intenzione di avviare altri interventi per migliorare la vivibilità di tutte le strutture e per renderle sempre più a misura degli studenti. Bisognerà poi capire come gestire il problema nazionale del calo della natalità. Lavoreremo per migliorare gli spazi offerti dalle scuole e per avviare nelle stesse strutture anche attività collaterali extrascolastiche, per andare incontro alle esigenze delle famiglie con entrambi i genitori lavoratori», ha concluso.