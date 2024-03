Giussano, i partiti scaldano i motori in vista delle elezioni amministrative

Dopo 10 anni nel ruolo di consigliere comunale di Giussano, sempre all’opposizione, a capo del Movimento 5 Stelle, Luigi Stagno ha deciso di cambiare strada, annunciando un nuovo percorso politico in vista delle amministrative del prossimo giugno. «A conclusione del mandato, in considerazione della crescita effettuata in questi anni, abbiamo deciso di portare avanti la nostra attività politica con l’intento di continuare questo percorso. Un percorso che è attualmente in fase di definizione, e che si concretizzerà già nei prossimi giorni», ha scritto sull’informatore comunale di marzo, anticipando le finalità di quello che ha definito il suo nuovo “Progetto per Giussano”.

Giussano: Stagno pensa ad un nuovo progetto politico

Luigi Stagno

«Dopo aver operato per 10 anni con dedizione e attenzione, dando il nostro fattivo contributo in due legislature, conosciamo a fondo la macchina amministrativa e abbiamo avuto modo di comprendere le scelte che hanno guidato i due schieramenti politici che si sono alternati alla guida della città dal 2014 ad oggi. Sviluppare un “Progetto per Giussano” rappresenta una scelta consapevole e ponderata con un impegno a costruire un percorso che sia serio e attento alle effettive esigenze della città».

Giussano: ufficiale l’addio al Movimento 5 Stelle

Attività politica che sarà, però, slegata dal M5S, con uno sguardo verso le civiche. «Io con altri esponenti del M5S abbiamo deciso che metteremo in gioco l’esperienza che abbiamo acquisto sui banchi del consiglio comunale, e non solo, slegandola dal partito. La decisione di creare una lista civica è nata con la consapevolezza che le linee nazionali di partito hanno poco a che fare con quanto si può attuare a livello comunale, dove poco conta il partito di appartenenza. Faremo riunioni per capire come muoverci e sicuramente avremo novità certe dopo le festività pasquali», ha commentato il grillino. Resta ora da capire da quale parte si schiererà. «Valuteremo i programmi e terremo conto delle persone con cui abbiamo lavorato. Abbiamo parlato sia con il centrosinistra sia con il centrodestra e faremo le nostre valutazioni», ha aggiunto, per poi ammettere: «Non nego che con l’attuale sindaco abbiamo collaborato bene. Lo dimostra l’approvazione in aula della mozione sul bilancio partecipativo, da sempre un cavallo di battaglia del M5S, che dalla precedente amministrazione del Pd è stata sempre osteggiata».

Giussano: Partito democratico ed Italia Viva verso l’alleanza

Matteo Botta

Dichiarazioni che sembrano allontanare da una possibile alleanza con il Pd, che, invece, ha avviato un dialogo con Italia Viva. Dialogo che sembra essere destinato a concretizzarsi a breve con l’ufficializzazione dell’alleanza e del candidato sindaco. «Stiamo chiudendo le ultime riunioni per definire il nome», ha anticipato il consigliere comunale Pd Matteo Botta.