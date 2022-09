Fabrizio Sala interviene su un possibile trasferimento di un ministero in Lombardia (video)

Fabrizio Sala, assessore per l’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia, ritiene che un eventuale trasferimento del Ministero dell’Innovazione sia percorribile, ma solo in caso di progetti precisi da realizzare, che vadano oltre il semplice trasferimento di uffici, personale e competenze. Da rappresentante di una famiglia storica di imprenditori, Sala ha ben presente lo scenario e circoscrive in maniera argomentata la proposta di collocare in Lombardia un dicastero che sviluppi progetti sull’Intelligenza Artificiale. Candidato alla Camera per la circoscrizione Lombardia 2, è intervenuto al faccia a faccia dei candidati alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre organizzato in settimana da Confimi Industria Monza Brianza.