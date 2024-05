Gli altri nei simboli elettorali mettono i cognomi, lui e i suoi alleati un sogno: la creazione degli Stati Uniti d’Europa. Matteo Renzi lo ha spiegato giovedì pomeriggio a Monza, nella sala dei Musei Civici, davanti a un centinaio di persone: «Non riusciremo a realizzarlo in una legislatura – ha affermato – perché, come per costruire una cattedrale, ci vogliono un bel progetto, una visione e tanto tempo».

Elezioni: Renzi a Monza lancia gli Stati Uniti d’Europa, le stoccate ai leader avversari

L’8 e 9 giugno l’aggregazione Stati Uniti d’Europa formata da Italia Viva, +Europa, Psi, Radicali, Libdem, L’italia c’è al centro, correrà «per rappresentare a Bruxelles il nostro Paese, la Lombardia e la Brianza». Chi verrà votato, lui compreso, partirà davvero per l’Europarlamento, ha aggiunto lanciando stoccate ai leader degli altri partiti «candidati per finta, a cui non interessa niente» della consultazione, trasformata in un sondaggio: «La democrazia – ha ricordato – serve non per calcolare gli indici di gradimento, ma per eleggere qualcuno che provi a cambiare le cose». «Il sistema attuale non funziona più come prima – ha precisato – il mondo è sull’orlo di una crisi nervi: per questo ha bisogno degli Stati Uniti d’Europa con un esercito europeo, una difesa comune e iniziative diplomatiche» con cui tentare di raggiungere la pace in Ucraina e in Palestina.

Politico elezioni europee Matteo Renzi a Monza Politico elezioni europee Matteo Renzi a Monza Politico elezioni europee Matteo Renzi a Monza

«Non è vero che c’è troppa Europa – ha assicurato l’ex presidente del Consiglio ribaltando gli slogan elettorali dei partiti di centrodestra – meno Europa significherebbe più Cina e più India che deciderebbero per noi: con più sovranismo e più protezionismo le aziende brianzole salterebbero. L’export della Lombardia dimostra che occorre un’Unione forte che venda nei paesi arabi, in quelli orientali e nelle Americhe».

Elezioni: Renzi a Monza lancia gli Stati Uniti d’Europa, gli affondi su Meloni, Lega e il Pd

Renzi, che ha candidato Mario Draghi alla presidenza della Commissione europea, ha stroncato le politiche immigratorie di Giorgia Meloni «che si comporta da influencer»: «Nel 2023 – ha detto – sono sbarcati 156.000 migranti, nel 2015 quando ero al Governo sono stati 153.000 e l’opposizione sosteneva che ci fosse un’invasione. Il centro di accoglienza che la premier vorrebbe costruire in Albania è uno spot elettorale da 800 milioni di euro pagato dagli italiani con le loro tasse».

La Lega del generale Vannacci, che ipotizza il ritorno alle classi separate per i bambini disabili, ha attaccato, non è quella fondata da Umberto Bossi e il Pd «è un supermarket in cui si trova di tutto, dai candidati molto bravi e riformisti a chi, come Marco Tarquinio, vorrebbe sciogliere la Nato».

Elezioni: Renzi a Monza lancia gli Stati Uniti d’Europa, Bonino elo spazio al centro

«Con Emma Bonino – ha precisato Renzi – ci unisce l’idea bella che l’Europa è il luogo su cui investire. Se tra una settimana otterremo un buon risultato le cose cambieranno anche in Italia perché la destra è sempre più destra e la sinistra sempre più populista: al centro c’è uno spazio» straordinario pronto ad attrarre consensi da Pd e Forza Italia.