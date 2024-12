Desio, la maggioranza “blinda” il sindaco Simone Gargiulo

«Pieno sostegno al sindaco Simone Gargiulo». Che il sindaco di Desio sia dentro o fuori Forza Italia, e che gli Azzurri locali siedano sui banchi della maggioranza o su quelli dell’opposizione, per la maggioranza di centrodestra che lo sostiene dall’ottobre 2021, conta zero. Domenica 8 settembre i consiglieri di Lega e Fratelli d’Italia (con la sola eccezione di Carmelo Gangi) hanno firmato un documento che esprime pieno sostegno a Gargiulo da qui fino alla fine del mandato elettorale, nell’autunno del 2026. Hanno firmato anche i consiglieri della lista civica Per Desio, che pure nel maggio scorso hanno fatto fatica a “digerire” il passaggio del sindaco civico, espresso dalla loro stessa lista, a un partito d’opposizione. Il documento è stato diffuso dal presidente del consiglio comunale, Fabio Arosio, che appartiene a Fratelli d’Italia.

Desio, la maggioranza “blinda” il sindaco: le parole chiave del documento

La scelta del sindaco di aderire a un nuovo soggetto politico – si scrive nero su bianco nel documento firmato da tutti i consiglieri di maggioranza (Gangi escluso) – non incide e non inciderà sull’azione amministrativa della coalizione che nel 2021 ha scelto di sostenerlo nella candidatura di primo cittadino. I Consiglieri comunali che, ieri come oggi, siedono tra i banchi della maggioranza, non intendono modificare fino alle prossime elezioni amministrative gli attuali assetti di coalizione, né accettare nessuna imposizione. Il patto di fiducia con i cittadini che ci hanno prescelti all’interno di un sistema democratico, rimane per noi, la priorità da salvaguardare».

Desio, la maggioranza “blinda” il sindaco: per Pd e Forza Italia locale resta un’anomalia

Insomma, come dire che la diatriba se Forza Italia sia passata in maggioranza o all’opposizione, e se Samuel Costanza abbia ricevuto o meno dal coordinatore provinciale azzurro, Luca Veggian, il diktat di entrare in maggioranza, e se “obbedirà” o meno, sono problemi che non riguardano l’attuale maggioranza e non la indeboliscono. Resta da capire se le forze di opposizione accetteranno questa decisione. Fin da fine maggio, quando Simone Gargiulo fu accolto in Forza Italia alla presenza del segretario nazionale Tajani e di Veggian, Pd e lista civica Desio Viva avevano espresso serie perplessità sull’”anomalia” di un sindaco che milita in un partito di opposizione