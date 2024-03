Elezioni: Galli e la sua lista debuttano e fanno chiarezza alla Lombarda Petroli

C’era il candidato sindaco della lista Cittadini per Villasanta, Lorenzo Galli, c’era il consigliere regionale del PD, Gigi Ponti e l’assessore villasantese all’urbanistica Carlo Sormani. C’erano il vicesindaco, Gabriella Garatti e l’assessore alla cultura, Adele Fagnani, i consiglieri Patrizia Bestetti e Gianluca Barba. C’erano cittadini arrivati da Villasanta ma anche da Monza e Macherio al presidio organizzato sabato 23 marzo in mattinata dalla lista del sindaco Luca Ornago (assente per impegni precedentemente presi) davanti all’area della Lombarda Petroli, in via Sanzio.

Il debutto “in pubblico” del candidato sindaco Galli che ha subito ribadito l’intento dell’attuale amministrazione, perpetuato negli ultimi dieci anni: «nessuna scorciatoia e nessuna speculazione sulla vicenda della Lombarda».

Elezioni: Galli e Ponti sulla bonifica

A prendere subito la parola è stato il consigliere regionale Ponti che ha ricordato non solo la fragilità del territorio della Brianza, tra i più inquinati d’Europa, ma anche la necessità, nel caso specifico dell’ex raffineria, dell’ampliamento della bonifica anche al lotto E, dove ancora sono presenti le cisterne con gli idrocarburi. «Sono stati stanziati i primi 500.000 euro per la caratterizzazione di quell’area ma al momento non sono ancora disponibili le risorse per avviare anche nel lotto E una bonifica. Nel primo consiglio regionale dopo la pausa di Pasqua – ha aggiunto Ponti – chiederemo risposte puntuali al question time all’assessore Giorgio Maione, perché porti avanti la richiesta di fondi destinati a quest’area».

Il presidio è stata l’occasione per Galli, di rispondere agli altri candidati in corsa. «Manifestiamo non contro noi stessi come ha ironizzato qualcuno ma a favore di questa giunta che da dieci anni sta lavorando per cercare di arrivare alla bonifica di questa parte del paese».

All’assessore Sormani il compito di ripercorrere – «cercando di lasciare da parte polemiche e battibecchi» – la storia dell’ex raffineria, «un’azienda che ha dato lavoro a tanti villasantesi ma che ha lasciato una ferita profonda. A cui si è poi aggiunto il disastro ambientale del 2010 con lo sversamento nel Lambro. Ora – ha continuato Sormani – la procedura fallimentare ha il solo interesse di recuperare legittimamente i debiti e ripagare i creditori. Il compito del Comune di Villasanta però non è quello di ripagare i debiti della Lombarda».

Elezioni: Galli e le parole di Sormani sull’area

Ecco allora la risposta politica dell’amministrazione Ornago, fin dal pgt firmato Colombo del 2018, che per primo aveva definito il progetto del corridoio ecologico. «Lì in quell’area non vogliamo che venga costruito nulla. Siamo convinti che la bonifica deve tendere in questa direzione e questo nonostante le continue pressioni a cui siamo sottoposti noi politici ma anche i tecnici del Comune, solo perché continuano a difendere un progetto che intende salvare quello che c’è già. Se avessimo ceduto alle proposte di edificazione – ha concluso Sormani – probabilmente avremmo già risolto il problema della Lombarda, ma avremmo fatto il male di Villasanta e delle generazioni future».

A chiudere gli interventi è stato il candidato sindaco Galli che ha ripreso il microfono per rispondere “a distanza” alle accuse mosse in queste settimane dalle liste avversarie.

«Ci sono tante fantasie sul futuro di quest’area solo per sollevare polemiche: dal polo per la produzione di idrogeno all’interscambio ferro gomma. O crediamo a soluzioni strampalate o restiamo con i piedi per terra».