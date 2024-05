Elezioni a Correzzana, Beretta: «Votateci, altrimenti arriva il commissario in Comune»

Marco Beretta presenta la sua squadra e il suo programma per restare sindaco a Correzzana per i prossimi cinque anni. Il primo cittadino uscente venerdì 17 maggio a capo dell’unica lista Uniti per Correzzana ha illustrato a grandi linee quanto fatto dal 2019 ad oggi e quanto ancora vorrebbe fare se verrà eletto. “Siamo ambiziosi, ma concreti – ha detto Beretta -. Negli anni grazie a diversi bandi regionali, nazionali e Pnrr siamo riusciti a fare diversi investimenti in paese e vogliamo continuare su questa strada con un gruppo di candidati composto da amministratori uscenti, membri delle diverse commissioni e persone alla loro prima esperienza. Questa per noi è la benzina per guidare la macchina del Comune”.

Elezioni a Correzzana, Beretta e la comunità energetica

Tra le diverse proposte esposte spiccano le idee di creare una Comunità Energetca Rinnovabile, anche attraverso la creazione del parco fotovoltaico sulle ceneri dell’ex Antibioticos, il mantenimento di grandi aree verdi sul territorio, dare sempre maggiori servizi alla cittadinanza con uno sguardi attento soprattutto alle nuove generazioni che hanno un trend di crescita rispetto a tanti altri paesi brianzoli. Il centro polifunzionale di via Da Vinci resta sempre più un punto di riferimento sia per la vita sociale dei cittadini con un ulteriore potenziamento deo servizi sanitari sempre negli ambulatori occupati dai medici di base. Beretta ha anche invitato i cittadini presenti in sala a votare “perché essendo l’unica lista che si candida abbiamo bisogno che si rechino alle urne almeno il 40% degli aventi diritto al voto e che almeno il 50% più uno metta una croce sul nostro simbolo che pou è l’unico nelle schede. Altrimenti arriverà il commissario prefettizio che non farà nulla per un anno e il Comune resterà bloccato”.