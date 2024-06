«Ho mio malgrado preso atto delle vicende in corso. Non dimentico di essere un consigliere comunale eletto da tanti cittadini che mi hanno dato fiducia. A loro devo risposte delle mie scelte politiche. Oggi nessuno, ha ritenuto di rendere evidente a me e ai miei elettori le novità che avrebbero dovuto portarmi a condividere la scelta personale del sindaco, Simone Gargiulo».

Desio, Forza Italia prende posizione e chiede chiarezza al sindaco: le parole di Samuel Costanza

Samuel Costanza, capogruppo di Forza Italia, non nasconde la sua delusione per le modalità con cui Gargiulo è entrato in Forza Italia, il suo partito: «Una scelta simile – commenta – avrebbe dovuto essere supportata da un percorso politico fatto, necessariamente, anche da impegni e condivisione del programma elettorale locale di Forza Italia. Pertanto, nessuna preclusione ma a oggi non sono in grado di esprimere nessun giudizio salvo il rammarico di non essere stato coinvolto nel lungo percorso che ha portata il Sindaco ad aderire a Forza Italia».

Forza Italia Desio ancora oggi siede tra i banchi dell’opposizione: «Per scelta dello stesso primo cittadino – ci tiene a precisare Costanza – che ancora non ritiene di doversi confrontare con il mio elettorato ritenendo sufficienti gli accordi politici sovracomunali». E ha aggiunto: «Quando sarò consapevole che l’operazione di ricompattamento del centro destra a Desio non è solo funzionale alle aspirazioni dell’attuale sindaco, sarò il primo a congratularmene. Oggi ritengo inaccettabile un diktat che non tenga conto di una vicenda politica complessa come quella di Desio. Riporto alcuni stralci ancora attuali del discorso tenuto nel corso del mio primo consiglio comunale: “In questo percorso la nostra appartenenza al centro-destra continuerà a essere la linea guida delle nostre scelte politiche e se lei (il sindaco) saprà orientare la sua azione ai valori a ai programmi di un centro-destra riformista e liberale lei ci troverà favorevoli“. E ancora: «Valuterò di volta in volta la valenza dei suoi provvedimenti amministrativi. Se sarò certo che il Sindaco non si è limitato a passare a Forza Italia e dimostrerà di cambiare la sua azione politica, allora ci sarà spazio per un vero centro-destra unificato anche nei fatti e non solo sulle carte provinciali»