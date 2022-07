Cena in piazza a Lazzate ricordando Cesarino Monti a 10 anni dalla morte

Il 22 luglio del 2012, in una calda domenica d’estate, se ne andava Cesarino Monti, sindaco e senatore di Lazzate. Venerdì, a dieci anni esatti dalla sua scomparsa, gli amici e i famigliari vogliono ricordarlo in una cena organizzata anche per presentare ufficialmente la nuova associazione Amici di Cesarino.

Cena in piazza a Lazzate ricordando Cesarino Monti: il figlio Andrea

«Dopo dieci anni molti di noi sentono ancora la sua mancanza, un vuoto difficile da riempire, in un mondo politico che tanto avrebbe ancora bisogno di uno come mio papà», ricorda il figlio Andrea, consigliere regionale per la Lega che il padre ha enormemente contribuito ad espandere, ma anche assessore comunale nella sua Lazzate.

«Proprio nel tentativo di dare un senso a questo vuoto, trasformando la vita di un uomo in testimonianza e insegnamento, è nata l’associazione che ha organizzato una serata che si preannuncia memorabile, alla quale naturalmente ci tengo ad invitare chiunque l’abbia conosciuto. Per fare degli esempi ci saranno il presidente Fontana, il ministro Garavaglia ed i parlamentari Grimoldi, Romeo, Castelli».

Cena in piazza a Lazzate ricordando Cesarino Monti: il programma

Dalle 19.45 una cena in piazza, poi la proiezione di un filmato inedito, a tratti commovente, in cui il Senatore viene raccontato dalla viva voce di chi l’ha conosciuto: amici d’infanzia, compagni di gioventù, i primi vecchi amici leghisti e tante personalità della politica che hanno incrociato la grande e lunga storia di Cesarino. E dalle 21.30 il concerto con i Notturni di Ciato per Cesarino, le musiche scritte nella lunga carriera dal maestro Arnaldo Piuri per l’amico. Numerosi gli ospiti già confermati tra cui il presidente della Regione Attilio Fontana, l’assessore regionale Fabrizio Sala, il senatore Massimiliano Romeo e molti rappresentanti della Lega. E anche la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza.

Cena in piazza a Lazzate ricordando Cesarino Monti: come prenotare

Per partecipare occorre prenotare e i posti non sono molti, l’iscrizione si effettua online. Il costo della cena è di 35 euro, tutto compreso, per coloro che hanno la tessera della associazione (iscrizioni aperte, dieci euro) è di 25 euro. C’è un dress code (business casual).