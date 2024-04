Sono comparsi in questi giorni in alcuni comuni della Brianza i manifesti celebrativi per i primi quarant’anni della Lega Lombarda. Era il 12 aprile 1984 quando Umberto Bossi diede un volto al movimento indipendentista del nord. Oggi i fedelissimi del senatur che ancora sognano una Padania libera hanno voluto rendere omaggio al fondatore con un centinaio di manifesti affissi a Biassono, Sovico, Lazzate, Lissone, Albiate, Lesmo e Brugherio. Comuni in cui la Lega è stata (o è ancora) forte.

Nella locandina compare il ritratto di Bossi che tiene in mano un melograno, realizzato dall’artista Orietta Santarelli con la tecnica del pastello cretoso. Non solo. Lo stesso disegno compare anche sulle magliette celebrative realizzate per festeggiare il quarantennale.

Anghileri La Fara 40 anni Lega

Brianza, manifesti nei Comuni per i 40 anni della Lega: delegazione a Gemonio da Umberto Bossi

«Era i minino che potessimo fare», spiega Alessio Anghileri, già ex vicesindaco di Biassono durante il primo mandato di Luciano Casiraghi e tesserato della Lega Nord fin da subito. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione culturale biassonese La Fara, di cui Anghileri è presidente, impegnata dal 2015 a promuovere le tematiche del federalismo e dell’autodeterminazione dei popoli. Sulle magliette celebrative è riportato anche il simbolo della Fara. E proprio un manifesto e una delle magliette verranno consegnate direttamente nelle mani di Bossi. Il 13 aprile, nel giorno dell’anniversario, un centinaio di “uomini liberi del Nord”, come si firmano, andrà a Gemonio, a casa del senatur, «per ringraziare l’uomo che quarant’anni fa ci ha regalato un sogno di cambiamento e non ha mai smesso di lottare per il nostro futuro e quello dei nostri figli», spiegano.

«Oggi la Lega Nord per l’indipendenza della Padania è un partito esistente ma purtroppo commissariato. Il mio auspicio è che possa risollevarsi presto, perché sono ancora tante le persone che credono in quegli ideali. La Lega Salvini premier è un’altra cosa, un partito diverso che non ha niente a che fare con la vecchia Lega Nord».