Albiate: il centrodestra ha deciso: si attende l’ufficialità della candidatura di Gabriel Usai

Il centrodestra ha deciso: sarà Gabriel Usai il candidato sindaco ad Albiate. Salvo novità, l’indiscrezione delle ultime ore appare una conferma in attesa dell’ufficialità che dovrebbe arrivare a breve, per sciogliere definitivamente le riserve sul nome dell’alfiere della coalizione. Le riunioni dell’ultima settimana hanno portato a delineare le conclusioni rispetto ad una concertazione che non sembrava di così facile risoluzione, soprattutto in considerazione del candidato sindaco.

Amministrative: la coalizione ritrova compattezza

Le valutazioni interne alla coalizione da parte di alcuni avevano rischiato, come anticipato, di compromettere la coesione del centrodestra in previsione della presentazione di una lista elettorale in corsa alle amministrative di giugno. Un’ipotesi reale che, invece, negli ultimi giorni ha lasciato spazio ad un rinnovato impegno collegiale -che garantirà quindi l’unione della coalizione di centrodestra sostenuta da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e lista civica Siamo Albiate– in appoggio al candidato sindaco Gabriel Usai, vicesindaco uscente di Albiate. Sarà lui in corsa alle elezioni amministrative ereditando il ruolo che cinque anni fa rivestì Giulio Redaelli, sindaco che non solo ha deciso di non ricandidarsi, ma anche di lasciare la politica.

Amministrative: lo scenario politico sembra delineato

Il numero due della giunta è pronto dunque a scendere in campo per cercare di confermare il centrodestra alla guida del paese, puntando su un progetto che inevitabilmente sarà caratterizzato dal consolidamento di quanto fatto nel primo mandato Redaelli, ma anche di profondo rinnovamento. Il panorama elettorale, salvo clamorosi colpi di scena, appare quindi delineato: da una parte il centrodestra con Gabriel Usai candidato sindaco per la riconferma dell’amministrazione comunale, dall’altra parte il centrosinistra con Vanessa Gallo, candidata sindaco di Uniti per Albiate, che punta al ribaltone e quindi al cambiamento,