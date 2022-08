Parco Tittoni, a Desio l’unico appuntamento dal vivo in Italia della storica band Ritmo Tribale

E’ l’unico appuntamento dal vivo fino a ora annunciato di una delle rock band italiane più forti e travolgenti degli anni Novanta: anche solo per questo, sarà un appuntamento irripetibile l’arrivo a Parco Tittoni dei Ritmo Tribale. Il concerto sarà venerdì 26 agosto alle 21 in via Lampugnani, 62, a Desio (biglietti in prevendita su TicketOne e Mailticket).

Parco Tittoni, a Desio: dopo una decade di pausa, un nuovo album

Dopo più di una decade di pausa discografica, nel 2020 i Ritmo Tribale hanno pubblicato un nuovo album: La Rivoluzione del giorno prima. Ma la band è “affamata” di farlo ascoltare, visto che l’opera – a causa dell’emergenza sanitaria – finora è stata ascoltata pochissimo, in particolare dal vivo.

Parco Tittoni, a Desio: dal vivo tutti i più grandi successi

Non sarà però solo l’ultimo album a essere eseguito: sul palco di Parco Tittoni Andrea Scaglia (voce, chitarra), Fabrizio Rioda (chitarra), Andrea Filipazzi (basso), Luca Talia Accardi (tastiere) e Alex Marchesini (batteria) proporranno anche brani della raccolta Uomini 1988-2000, il primo disco di inediti dopo Bahamas, del 1999. Diversi i singoli estratti dal nuovo lavoro, come Le cose succedono, La rivoluzione del giorno prima, Resurrezione show, Milano muori, Buonanotte.

Parco Tittoni, a Desio: fonte di ispirazione per tante generazioni rocker

Nel corso di una carriera lunga 35 anni, unica e irripetibile, i Ritmo Tribale hanno ispirato tanti artisti delle generazioni successive, con album che sono diventati punti di riferimento come Bocca chiusa, Kriminale e Mantra. Al concerto di Desio sarà disponibile per la prima volta anche la ristampa in vinile del celebre album Tutti vs Tutti, in edizione limitata tirata in 300 copie numerate a mano.