Veduggio, la storica FGV Group acquisita dalla tedesca Hettich: “Marchi e società indipendenti”

Conclusa positivamente l’acquisizione della storica azienda FGV Group (Formenti&Giovenzana spa) di Veduggio con Colzano da parte della Hettich Group, annunciata all’inizio di settembre. Ne ha data notizia la stessa azienda tedesca: “FGV e Hettich sono pronti a costruire il loro futuro nel settore della componentistica per mobili” si legge in una nota.

“Siamo due aziende a conduzione familiare con un’esperienza combinata di oltre 200 anni», ha dichiarato Jana Schönfeld, Amministratore Delegato del Gruppo Hettich. “E insieme siamo ora più di 9.000 colleghi in tutto il mondo che usano tutta la loro energia, passione e idee per realizzare il meglio per i nostri clienti ogni giorno. Queste somiglianze ci hanno ispirato e convinto a voler plasmare il nostro futuro insieme.”

Veduggio, FGV Group acquisita da Hettich: “Esperienza combinata di oltre 200 anni”

Nell’insieme del Gruppo Hettich, Hettich e FGV: “rimarranno marchi e società indipendenti – precisa ancora la nota – I clienti di entrambe le società manterranno i loro contatti consolidati”. Uwe Kreidel sarà il nuovo CEO: “Il Gruppo Formenti e Giovenzana – ha detto – è un’azienda con molti ottimi dipendenti. Non vedo l’ora di contribuire alla crescita di FGV e Hettich insieme a tutti i miei colleghi. Metteremo insieme le nostre diverse competenze ed esperienze e le svilupperemo con successo, mantenendo le nostre identità, come marchi indipendenti“.