Sovico, Beta Utensili per il 25esimo anno in MotoGp accanto a Yamaha e Fabio Quartararo

Beta Utensili di Sovico, leader in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per gli specialisti della meccanica, della manutenzione industriale e dell’autoriparazione, nel 2024 sarà ancora Official Partner e Official Sponsor del Monster Energy Yamaha MotoGP Team nel Motomondiale: “che da 25 anni – dice la società brianzola – si affida agli utensili Beta per garantire prestazioni eccellenti”.

Beta, “oltre ad essere protagonista nei box”, avrà anche: “grande visibilità sui cupolini delle due M1 accanto al logo Yamaha, a testimonianza di un rapporto sempre più consolidato tra il brand italiano e la scuderia”. Prosegue inoltre, per il terzo anno, la Personal Partnership con Fabio Quartararo, Campione del Mondo MotoGP 2021 in qualità di Beta Ambassador.

Fabio Quartararo (foto Gruppo Beta)

“Quello con Yamaha Factory Racing è un rapporto di lunghissima data – ha affermato Roberto Ciceri, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Beta – è emozionante pensare che quest’anno celebriamo i 25 anni di collaborazione. Anni di enorme crescita e soddisfazione per entrambi, nei quali abbiamo accompagnato i team e i piloti a spingersi sempre oltre i limiti in pista lavorando incessantemente per fornire loro utensili e attrezzature di altissima qualità e prestazioni. Non vediamo l’ora di continuare a sostenere il Monster Energy Yamaha MotoGP Team nelle sfide che ci attendono quest’anno, mantenendo il nostro impegno verso l’eccellenza, con la determinazione che ci ha portato fin qui.”

“Siamo entusiasti di portare avanti per il terzo anno la collaborazione con Fabio Quartararo, indubbiamente uno dei piloti più talentuosi della sua generazione. Continueremo a lavorare fianco a fianco, ispirati dalla passione, dalla tenacia, dedizione e intraprendenza che lo contraddistinguono.” ha concluso Ciceri.