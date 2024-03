”Sistema Lombardo”, l’assessore Guidesi convoca un Tavolo sulla competitività

L’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Guido Guidesi, ha deciso di convocare, per la prima volta, il Tavolo della Competitività della Lombardia, al quale partecipano tutte le associazioni di categoria del sistema produttivo ed economico, a Bruxelles, per sottoscrivere un documento politico-istituzionale ufficiale con proposte relative a undici tematiche strategiche da sottoporre alla prossima Commissione Europea affinché “si riparta dal sostegno dei territori produttivi attraverso il confronto e l’ascolto delle loro proposte; in questo la regione più produttiva dell’Europa, la Lombardia, vuole essere protagonista”.

”Sistema Lombardo”, l’assessore Guidesi: le tematiche nel documento

Le tematiche richiamate nel documento sono: attrazione investimenti, credito, economia di prossimità, economia sociale, energia e indipendenza nell’approvvigionamento, filiere ed ecosistemi, manifattura, microimprese, patto di stabilità, piena neutralità tecnologica, politica fiscale.

«Siamo convinti – dice Guidesi – che sia fondamentale essere presenti alla vigilia dell’insediamento della prossima Commissione. La nostra idea è che l’Europa sarà competitiva se ripartirà dai territori manifatturieri».

«Di fronte ai numeri importanti della Lombardia è lecito pensare quali ulteriori record potremmo raggiungere se disponessimo delle competenze e delle risorse di cui godono i ‘cugini’ europei; il tema dell’autonomia diventa quindi ancora più determinante e urgente, non si tratta di un discorso ideologico ma economico. Di una Lombardia autonoma ne gioverebbe tutto il paese perché se il paese vuole continuare ad essere trainato dalla Lombardia deve metterla nelle condizioni degli altri» conclude l’assessore.