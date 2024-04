Monza: nel 2023 utile per 10,7 milioni per Acinque spa, Cetti confermato amministratore delegato

Bilancio approvato e nomina del nuovo consiglio di amministrazione che si è nel frattempo insediato. Martedì 23 aprile si è tenuta nella sede monzese di Acinque l’assemblea degli azionisti. Il bilancio di Acinque S.p.A. per l’esercizio chiuso allo scorso 31 dicembre è stato approvato all’unanimità dai sette azionisti, tra i quali il sindaco Paolo Pilotto per il comune di Monza.

Il bilancio consolidato 2023 evidenzia un Margine Operativo Lordo pari a 92 milioni di euro, in crescita rispetto all’esercizio precedente. Il Margine Operativo Netto risulta in riduzione rispetto al 2022 e si attesta a 28 milioni di euro (37,3 milioni di euro del 2022). Il risultato del gruppo del 2023, al netto della quota di utile degli azionisti di minoranza, risulta positivo e pari a 10,7 milioni di euro, in sensibile flessione rispetto al 2022 (30,8 milioni di euro).

Un risultato: “che risente dell’incremento degli oneri finanziari (indebitamento finanziario medio e significativo rialzo dei tassi di interesse) e del carico fiscale” dice la Società. Nel 2023 il Gruppo ha proseguito con il piano degli investimenti: “finalizzati a garantire valore e continuità nel lungo termine” per tutti i territori nei quali esso opera “anche attraverso l’impiego di soluzioni innovative e la digitalizzazione dei processi”.

Gli investimenti del 2023, al lordo delle dismissioni, sono stati pari a 65,3 milioni di euro (69,4 milioni di euro nel 2022). Al 31 dicembre 2023 l’indebitamento finanziario netto è risultato pari a 257,9 milioni di euro in incremento rispetto al 31 dicembre 2022 (241,5 milioni di euro). Per quel che riguarda in particolare la Capogruppo Acinque S.p.A., il risultato netto positivo è risultato nel 2023 pari a 18,6 milioni di euro (contro i 18,1 milioni nel 2022). Alla fine del 2023 l’indebitamento finanziario netto della capogruppo era di 58,6 milioni di euro (61,1 milioni di Euro nel 2022).

Acinque spa: Matteo Barbera nuovo presidente, Marco Canzi vice con Annamaria Di Ruscio

Il nuovo presidente, nominato dall’assemblea dei soci, è Matteo Barbera che sarà coadiuvato dai vice Marco Canzi (presidente uscente) e da Annamaria Di Ruscio, quest’ultima espressa dal Comune di Monza. Di Ruscio è stata in precedenza vice presidente e consigliere indipendente nel cda di Acsm-Agam spa. “È una persona molto concentrata e molto determinata-ha affermato il sindaco Pilotto a margine dell’assemblea– siamo convinti che svolgerà molto bene il suo compito. Acinque è una società ben gestita e dinamica malgrado le difficoltà con le quali si deve scontrare. Mi auguro che dopo questi anni impegnativi possa esprimere ancora meglio le sue qualità. Noi crediamo fortemente nei valori e nella partecipazione di questa società”.

Il nuovo consiglio di amministrazione di Acinque S.p.A., nominato dall’Assemblea dei soci del 23 aprile e composto da 13 membri, al termine delle procedure di insediamento ha provveduto a riconfermare Stefano Cetti amministratore delegato.