A Desio il nuovo superpolo per una logistica da fantascienza

Quando la logistica diventa fantascienza. È una lunga storia, quella Sacchi Spa. Un percorso iniziato a Barzanò nel lontano 1957 e una vecchia Seicento Multipla, all’ingresso del quartier generale del brand, in via Filippo da Desio, ancora lì a testimoniarlo. Corre verso il futuro questa grande azienda, leader in Italia nella distribuzione di elettro forniture, che dal 2017 fa parte del gruppo Sonapar e parla francese.

A dimostrarlo è l’inaugurazione – lunedì pomeriggio di fronte a duecento operatori specializzati giunti da tutta Europa – di un nuovo polo logistico che proietta la Sacchi Spa nel domani. Sessantasette milioni di investimento, settantamila metri quadrati di estensione. Uno spazio cresciuto del 30 per cento, diviso su cinque livelli – un piano principale, due interrati per i parcheggi e due per lo stoccaggio delle carpenterie e dei colli voluminosi – con un’altezza cresciuta da 5,6 a 16 metri: come un palazzo di sei piani.

Nuovo superpolo di Desio: i numeri di Sacchi Spa

Un’innovazione spinta al massimo livello che rende il polo di Desio all’avanguardia in Europa. Il fiore all’occhiello dell’impianto è rappresentato dal nuovo sistema Adapto, dedicato alla gestione delle minuterie, costituito da 58 shuttle che viaggiano su 29 livelli a una velocità di 1.200 righe all’ora, in grado di raddoppiare la capacità di movimentazione, permettendo lo stoccaggio di 108mila cassette.

Un’azienda con un portafoglio da 40mila clienti che dà lavoro a 1400 dipendenti. Chi osserva l’armonia con cui la produzione funziona, come un ingranaggio perfetto, nel silenzio e nel pulito, ha la sensazione di essere immerso in un video gioco. O forse, in un altro pianeta. Il rinnovamento si traduce in vantaggi per il cliente: ora l’azienda è in grado di evadere più di 6mila ordini al giorno per un totale di oltre 20mila colli quotidiani, con una consegna che, nel 90 per cento dei casi, entro 12 ore se la prenotazione arriva prima dell’ora di cena.

Nuovo superpolo di Desio: la spinta del web

Numeri che ben pochi possono assicurare: nessuno nel settore del materiale elettrico. Al progresso tecnologico, ha dato un impulso fondamentale il web.

«Questo centro logistico – spiega l’ad di Sacchi Spa, Marco Brunetti – rappresenta il momento in cui il nostro passato e il futuro che stiamo costruendo si incontrano, abbracciando i nostri valori di innovazione tecnologica, efficienza e relazione. Celebriamo un nuovo capitolo, non solo per la storia dell’azienda, ma anche per la comunità in cui operiamo, per i nostri clienti e per i nostri fornitori. Vogliamo essere un luogo di crescita umana e professionale per tutti i nostri stakeholder, costruendo un business all’avanguardia in modo etico, responsabile e sostenibile».

Nuovo superpolo di Desio: econostenibilità e stile solidale

Al progresso si accompagna l’eco-sostenibilità: l’impianto è in grado di auto produrre l’energia elettrica che consuma grazie a un enorme impianto fotovoltaico.

Tremila tonnellate di anidride carbonica in meno nell’atmosfera negli ultimi 15 anni. Un’azienda che fin dalle sue origini non ha mai dimenticato il suo stile solidale: oggi con il progetto Sacchi per il sociale sono 356 i bambini adottati a distanza in tutto il mondo.