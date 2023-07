Regione: il ministro Giorgetti incontra imprese lombarde e associazioni di categoria

Sostenere l’accesso al credito in un contesto caratterizzato da una politica ‘rialzista’ della BCE in materia di tassi di interesse. E poi la politica monetaria e i crediti di imposta, la riforma fiscale che porti ad un sistema semplificato e orientato alla crescita economica e alla stabilità sociale, le politiche di sviluppo, l’autonomia differenziata come opportunità per competere meglio con gli altri ‘motori d’Europa’ .

Temi al centro dell’incontro a Palazzo Lombardia tra il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e tutti i presidenti e i vertici delle associazioni di categoria e i rappresentanti delle imprese lombarde. Una operazione dell’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, per “confermare la centralità della Lombardia nello scacchiere politico-istituzionale nazionale. Qui si fa gran parte del Pil nazionale e si determinano le più importanti decisioni economiche; sempre qui sono presenti quasi un milione di imprese che contribuiscono a fare della Lombardia uno dei quattro motori d’Europa”, spiega una nota.

Il ministro Giorgetti incontra imprese e associazioni di categoria: chi era presente

Presenti rappresentanti regionali di Confindustria, Confapindustria, Confimi, Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti e Federdistribuzione.

Analizzando la crescita 2019-2023 si osserva che la Lombardia ha avuto l’aumento maggiore del PIL che con il +5% stacca le varie concorrenti come Fiandre (unica a tenere il confronto con un +4%), Baviera, Catalogna, Renania; ma anche sul fronte degli investimenti e dell’export la regione si conferma in prima linea con una crescita a doppia cifra rispettivamente del +25% e del +28%; stesso discorso vale per la crescita economica che nel 2022 ha visto un +3,9% rispetto a una media nazionale del 3,4%. Un ultimo importante dato che conferma la forza della Lombardia è quella relativo all’indice della competitività regionale; dal 2019 al 2022 la Lombardia è stata l’unica regione a registrare un aumento dell’indice.

Il ministro Giorgetti: “Sempre importante avere un confronto diretto con l’economia reale”

“È sempre importante – ha detto il ministro Giorgetti – aldilà dei consessi internazionali, di quelli europei e delle aule della politica, avere un confronto diretto con l’economia reale, con i problemi specifici e con quello che ci racconta la realtà quotidiana. La voce della Lombardia, regione oggettivamente trainante, è particolarmente importante perché in qualche modo segnala anticipatamente quello che potrà accadere in futuro”.

“La presenza del ministro – ha commentato il governatore Fontana – è un’ulteriore conferma dell’importanza del ‘sistema lombardo’. Una Lombardia che sta producendo numeri eccellenti. Qui c’è un modello che funziona e che si sviluppa nella collaborazione tra pubblico e privato. Il continuo confronto con il mondo produttivo caratterizza il nostro modo di lavorare. Guardiamo avanti con fiducia, pur in un contesto internazionale che continua a essere complicato”.

Le associazioni di categoria: “Disponibilità a proseguire il dialogo”

Le associazioni e i rappresentanti del sistema lombardo hanno dichiarato: “Apprezziamo la disponibilità del ministro Giorgetti che, con la sua presenza, ha confermato il ruolo strategico che riveste il ‘sistema lombardo’ nel contesto europeo e lo ringraziamo per l’impegno a portare avanti le istanze presentate. Altresì ringraziamo il presidente Fontana e l’assessore Guidesi che, anche con questa iniziativa, dimostrano la vicinanza al mondo economico e produttivo lombardo. Confermiamo inoltre la disponibilità a proseguire il dialogo costruttivo con tutte le istituzioni in quanto crediamo fondamentale il rapporto pubblico-privato, modello vincente per continuare a sostenere la competitività delle imprese e del tessuto sociale lombardo”.