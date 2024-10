Gruppo Beta rafforza il welfare per i dipendenti: “Baby week” e fino a 8.000 euro per nascite e adozioni

Contributo economico alla nascita o adozione di figli e “baby week”: il Gruppo Beta di Sovico – leader in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per gli specialisti della meccanica, della manutenzione industriale e dell’autoriparazione – rafforza il piano welfare rivolto agli 829 dipendenti in Italia in particolare con una serie di iniziative a sostegno delle famiglie. A fronte di una preferenza per gli occupati italiani verso un piano di welfare personalizzato (Osservatorio Censis – Eudaimon) e la forte difficoltà nella conciliazione tra lavoro e cura dei figli, con un tasso di dimissioni in Italia legato a questi ostacoli che ha raggiunto il 21,9% delle madri e il 4,3% dei padri nel 2022, Gruppo Beta proprio per conciliare vita privata e lavoro ha introdotto nel proprio piano di welfare nuove iniziative dedicate alle famiglie di tutti i dipendenti delle cinque aziende del Gruppo

Gruppo Beta di Sovico rafforza il welfare aziendale: contributi economici e permessi retribuiti per i figli

In particolare, un “Contributo nascita o adozione” con erogazione economica biennale fino a 8.000 euro lordi, prima annualità erogata alla nascita o adozione, la seconda dopo un anno. E ancora, “Baby Week” che prevede una settimana (5 giorni lavorativi) di permessi retribuiti al momento dell’inserimento dei figli all’asilo nido oltre che un giorno di permesso per accompagnare i figli al primo giorno di scuola materna e uno per il primo giorno di scuola elementare. Prevista infine anche la possibilità di smartworking al 100% per le future madri a partire dal settimo mese di gravidanza, per poter scegliere come usufruire al meglio dei mesi di congedo di maternità obbligatoria.

Roberto Ciceri

Gruppo Beta di Sovico e il welfare: “Il benessere dei dipendenti al centro delle nostre priorità”

“Il benessere dei nostri collaboratori e delle loro famiglie è al centro delle nostre priorità aziendali – ha dichiarato Roberto Ciceri, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Beta – Queste nuove iniziative rappresentano un’ulteriore conferma del nostro impegno per creare un ambiente di lavoro sempre più soddisfacente, capace di rispondere alle esigenze reali delle persone. Immaginare oggi di formare una famiglia e sostenerla sia in termini di tempo sia di risorse risulta indubbiamente tra i progetti di vita più impegnativi e la decisione di riservare a questo ambito nuove risorse aziendali vuole rappresentare un contributo tangibile, con la speranza che possa contribuire alla gioia di alcuni tra noi di essere genitore. Sarà un privilegio per me – ribadisce l’Ing. Ciceri – destinare ogni risorsa necessaria a supporto di questo nuovo emozionante progetto.”

Queste nuove iniziative di welfare rivolte alle famiglie si integrano alle altre già presenti all’interno del Gruppo Beta legate all’istruzione scolastica e universitaria dei figli dei dipendenti: dal 2009 Beta sostiene le spese scolastiche coprendo il 100% del costo dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori ed eroga un contributo annuo di 500 euro per l’acquisto dei testi universitari, inoltre ogni anno assegna Premi allo Studio per meriti sia scolastici sia universitari.