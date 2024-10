Edilizia e realtà aumentata: il super simulatore per formare i muratori di domani

Gli schermi a disposizione degli operatori raddoppiano: da tre passano a sei. Una «mossa» fatta per aumentare il livello di sicurezza nei cantieri edili. A promuoverla è stato l’Ente Scuola Edile Milanese-Comitato Paritetico Territoriale di Milano, Monza e Lodi: nella sede milanese c’è un innovativo strumento per preparare al meglio gli operatori edili.

Edilizia e realtà aumentata: sei schermi invece che tre

«Sei sono gli schermi che compongono il rivoluzionario strumento per il training delle maestranze – viene specificato – adottato da Esem-Cpt a Milano. Unico esemplare in Europa, è stato collocato all’interno dello spazio VBS – Virtual Building Site della sede di Via Newton 3. Costruito da CM Labs, azienda canadese, e distribuito in Europa da ST Engineering ANTYCIP, il nuovo simulatore è il prodotto iconico di aziende leader nella costruzione di soluzioni tecnologiche di sistemi di simulazione attraverso la realtà virtuale e aumentata».

Transizione digitale

«La transizione digitale – sottolinea Luca Cazzaniga, presidente di Esem-Cpt – ormai in atto da tempo, va assecondata e soprattutto diffusa. Lo facciamo con il completamento del training dei vecchi e nuovi operatori attraverso la simulazione di ambienti di lavoro complessi, come quello del cantiere edile, per rendere le operazioni e la formazione sicure ed efficienti. Pensiamo che connettere le persone, i processi di formazione e gli ambienti di lavoro con strumenti efficaci e accattivanti, sia una formula vincente e, soprattutto, sicura».

Un simulatore a tre schermi era già stato adottato dall’Ente e utilizzato sin dal 2020 come strumento di addestramento per operatori di macchine movimento terra e gru.

Edilizia e realtà aumentata: zero rischi per gli operatori

«Ora – aggiunge il vicepresidente Salvatore Cutaia – l’apprendimento e lo sviluppo di abilità raggiungono livelli di immersività unici: con livelli di difficoltà delle operazioni, cambi di scenari possibili, tracciando e monitorando i miglioramenti e tutto questo in condizioni sicure a zero rischi per gli operatori. Cerchiamo di utilizzare tecnologie e strumenti sempre più accattivanti per il mondo dei giovani. Il nostro obiettivo è parlare un linguaggio comprensibile alle nuove generazioni che auspichiamo si avvicinino al mondo dell’edilizia, che è sempre più pronto ad accoglierli sia in termini di occupazione, che di crescita professionale».

La «novità» ha anche portato a una riduzione dei costi. L’utilizzo di un solo strumento capace di riprodurre virtualmente le caratteristiche di molteplici mezzi comporta il minor uso di carburanti, usura e deterioramento azzerati, bassa manutenzione a vantaggio di una migliore verifica dei livelli di apprendimento.

L’utilizzo di questo simulatore è possibile, su prenotazione, agli addetti delle imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Milano, Monza e Lodi e agli iscritti delle scuole di formazione edili. Esem-Cpt è l’Ente bilaterale paritetico territoriale unificato per la formazione e la sicurezza per l’industria, edilizia ed affini delle province di Milano, Monza e Brianza, Lodi; è stato costituito nel 2017, per iniziativa di Assimpredil Ance e di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil.