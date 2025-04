«Il tavolo di ieri non ha dato alcuna certezza sulle prospettive di questo importante e stabilimento». Così la segretaria del Pd Elly Schlein al presidio dei lavoratori St Microelectronics ad Agrate Brianza venerdì 11 aprile Presenti anche l’ex ministro del Lavoro Andrea Orlando, i sindaci Simone Sironi e Emanuele Cereda, di Agrate e Vimercate, diversi amministratori locali e per Partito democratico anche Gianni Cuperlo e Pierfrancesco Majorino.

Presidio St Microelectronics, Schlein ad Agrate Brianza: difendere il futuro industriale del Paese

«Non c’è un piano industriale in grado di garantire l’occupazione e gli investimenti con chiari impegni sull’Italia – ha continuato Schlein – Si è parlato di 2800 esuberi, a livello mondiale e noi siamo qui per dirvi siamo al vostro fianco nella difesa di un luogo strategico. La microelettronica merita l’attenzione che è mancata e bisogna ora farsene carico. Non basta impegnarsi a dismettere una linea per fare le stesse cose in un’altra, bisogna guardare al futuro e riportare investimenti che puntano alla ricerca, sviluppo e competenze. Lo devono capire tutti, da Roma fino ai manager delle aziende. Voi qui non difendete solo il vostro posto di lavoro, ma il futuro industriale di un paese che sta dimenticando la propria storia. Siamo consapevoli delle difficoltà, vi saremo a fianco ogni giorno».

Presidio St Microelectronics, Orlando ad Agrate Brianza: «Ricordare gli impegni che sono stati assunti»

«Questa è una realtà che ha beneficiato di investimenti pubblici e il governo non può far finta di non vedere cosa sta accadendo e di occuparsi solo di alcune realtà. Oggi noi chiediamo al ministro Urso e in particolare a Giorgetti di farsi carico di questa vertenza. Io c’ero al governo quando c’è stato il Pnrr e so che son stati fatti accordi con i grandi soggetti dell’innovazione, anche Giorgetti che era alla guida del ministero dello sviluppo economico si ricordi degli impegni che son stati assunti. Non ci si può girare dall’altra parte e accettare un piano generico», ha fatto eco Orlando.