Presidio davanti alla ST, i sindacati: «Forte ridimensionamento per il sito di Agrate»

Presidio in sciopero dalle 11 alle 13 di venerdì 11 aprile davanti alla STMicroelectronics di Agrate Brianza. La chiamata alle lavoratrici e ai lavoratori del sito brianzolo viene dalla RSU (FIM, FIOM, FISMIC e USB) che attraverso un volantino ha espresso “indignazione, profonda delusione e preoccupazione per il piano industriale per l’Italia presentato da ST al Ministero dell’Industria e del Made in Italy alla presenza del ministro Adolfo Urso, delle istituzioni regionali e delle organizzazioni sindacali”.

Agrate, presidio davanti a ST: il Piano industriale preoccupa

Il piano, dice il sindacato, “prevede entro il 2027 un forte ridimensionamento per il sito di Agrate”. “Da un lato la dirigenza ST definisce il nostro sito “fiore all’ occhiello della tecnologia e della produzione di semiconduttori in Italia – si legge nel volantino – dall’altro lo mortifica”. Sempre le organizzazioni sindacali dicono sia stato annunciato “un ridimensionamento della forza lavoro, sicuramente di 2800 persone, entro il 2027, su base mondiale. Seppur incalzata dalle autorità regionali e dai sindacati, ST non ha declinato l’impatto sull’Italia”. Sempre la Rsu teme che “dati i presupposti del piano industriale l’impatto su Agrate possa essere devastante”.