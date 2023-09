Paderno Dugnano, GranCasa chiude: presidio per i 27 lavoratori

Presidio in difesa dei posti di lavoro al GranCasa di Paderno Dugnano, nella mattina di sabato 15 settembre. Luogo della manifestazione era l’ingresso del punto vendita di via Amendola, che come altri dello storico marchio di prodotti per la casa ed elettrodomestici è in procinto di chiudere i battenti dal primo ottobre.

Paderno Dugnano, GranCasa chiude: punto vendita escluso dall’acquisizione da parte di un altro marchio

Infatti da quanto emerso dalla commissione Attività produttive di Regione Lombardia, convocata venerdì mattina, l’acquisizione dei negozi della catena da parte di un altro marchio di grande distribuzione escluderebbe proprio Paderno, avviando il punto vendita lungo la Milano-Meda verso una inevitabile chiusura e dismissione.

Paderno Dugnano, GranCasa chiude: la politica presente

Presenti al picchetto di sabato con i lavoratori, la consigliera comunale Daniela Caputo che è anche delegata per le Infrastrutture e Metrotranvie per Città Metropolitana, che è padernese è non ha fatto mancare il suo sostegno ai 27 dipendenti e alle loro famiglie che rischiano il posto. Sul posto anche il consigliere regionale Simone Negri, che ha dato impulso e spunto per l’audizione in consiglio regionale, alla quale per Paderno ha preso parte l’assessore al Commercio, Paolo Mapelli che si è detto parecchio preoccupato per la situazione dei lavoratori che arrivano già da anni di precarietà e problemi e che ora rischiano concretamente di rimanete senza occupazione.