Monza: Ortopedia Pirola, una storia di famiglia da 80 anni (più uno)

Ha appena concluso in bellezza l’anno del suo ottantesimo aniversario e già si appresta a spegnere una candelina in più l’Ortopedia Felice Pirola di Monza. Il primo gennaio gli anni saranno ottantuno e il negozio di via Zucchi, come da tradizione, resterà aperto per qualche ora per celebrare quella data importante.

Monza: Ortopedia Pirola, la nascita nella strada del capolinea dei tram dalla Brianza

Era il primo giorno dell’anno del 1943 quando Felice, classe 1913, aprì il suo primo negozio – con un piccolo laboratorio nel cortile – all’angolo tra via Manzoni e via Zucchi dove lavoravano una commessa (Giuseppina Viganò, che avrebbe sposato il titolare) e una bustaia. La scelta di quella strada non fu casuale: qui c’era il capolinea di tutti i tram che arrivavano dalla Brianza. L’intraprendenza non mancava al giovane Felice Pirola che avviò la sua attività in piena guerra. Del resto, aveva dimostrato il suo coraggio anche negli anni precedenti.

Dopo il diploma non aveva voluto restare nell’azienda paterna, un negozio di sanitari e gomma ed era entrato come apprendista non retribuito in una famosa ortopedia dell’epoca, fornitrice dell’Istituto Santa Corona di Pietra Ligure. Felice si era trasferito successivamente in Liguria dove aveva assunto il ruolo di responsabile di un’officina ortopedica e di formatore del personale.

Nel frattempo aveva ottenuto l’abilitazione a meccanico ortopedico ed ernista e aveva iniziato a collaborare con chirurghi ortopedici.

Monza: Ortopedia Pirola, il ritorno a Monza dopo l’uscita dall’azienda paterna

Tornato a Monza per assolvere gli obblighi di leva, una volta congedatosi aveva deciso di restare nella sua città e di registrare alla Camera delle Corporazioni un’azienda tutta sua.

Oggi alla guida dell’Ortopedia Pirola c’è la terza generazione nei panni di Federico, classe 1981, che dopo la laurea magistrale in ingegneria gestionale con una tesi innovativa dedicata al mondo degli ausili per disabili, ha conseguito la laurea in tecniche ortopediche, ed insegna nelle università di Milano e Pavia.

Prima di lui era stato il papà Mario, che ancora oggi dà il suo contributo, a dare uno slancio all’attività introducendo nuove tecnologie e attrezzature all’avanguardia.

Innovazione, ma sempre all’insegna della massima qualità è la molla che continua a spingere questa modernissima ottuagenaria.

Monza: Ortopedia Pirola, parla la terza generazione

“Innovazione e ricerca sono fondamentali – sottolinea Federico Pirola – Ai nostri pazienti dobbiamo offrire sempre il meglio. Per questo collaboriamo con le università, ospitiamo gli studenti universitari per le attività di tirocinio nel nostro laboratorio, puntiamo su prodotti e materiali di altissimo livello anche in ottica green per essere meno impattanti sull’ambiente”.

La tecnologia ha dato un contributo fondamentale alla sua professione, ma il giovane Pirola non nasconde la sua emozione quando parla dei suoi pazienti.

“Sentire un bambino che guardandoti negli occhi ti dice: tu sei mio amico è una soddisfazione immensa – sottolinea – e poi ci sono persone, anche con gravi problemi, che ripongono in me la loro fiducia e mi confidano i loro timori. È a loro e ai nostri collaboratori con i quali lavoriamo ogni giorno che dobbiamo dire grazie se siamo arrivati fino a questo traguardo”.