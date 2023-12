Monza e Brianza: ecco la mappa per un Natale artigiano

Un Natale artigiano e senza dubbio molto, molto brianzolo. È quello garantito da Apa Confartigianato che ha preparato per le feste del 2023 una mappa online in cui rintracciare i negozi che vendono i prodotti delle sapienti mani del territorio specializzate nella produzione di dolci, cibi e bevande.

Un “Natale artigiano” che parla di panettone e pandori, dolci ripieni, panettoni salati, ma anche per prodotti speciali come birre artigianali, caffè e vini natalizi. “Nel settore del food un prodotto di qualità si riconosce immediatamente – commenta Tatiana Moreschi, presidente degli alimentaristi di Apa Confartigianato. – Le feste sono l’occasione per portare sulla nostra tavola prodotti ben fatti, preparati a regola d’arte, in grado di far emergere le materie prime di qualità. Aderiamo come imprenditori con piacere a questa iniziativa e invito tutta la categoria che rappresento a fare lo stesso: è un buon modo per “mettersi in vetrina” e anche dare valore al nostro lavoro, fatto di cura, passione, sostenibilità, ricerca”.

Monza e Brianza: la mappa artigiana e i suoi panettoncini

Per orientarsi basta consultare la mappa che copre i territorio di Monza, Brianza e Milano in cui le botteghe artigiane sono identificate da un panettoncino: basta cliccare su ciascuno per trovare nome, indirizzo, prodotti e link diretto al sito o alla pagina social dell’attività che ha aderito al progetto. La mappa (da google maps, quindi si possono anche impostare i tragitti) è stata pubblicata il 7 dicembre ma è ancora possibile candidarsi a farne parte segnalandosi per tutto dicembre alla mail a.micheli@apaconfartigianato.it.

Monza e Brianza: la spesa di Natale e l’unicità artigiana

Le feste di Natale, aggiunge Apa Confartigianato, fanno impennare la spesa degli italiani che quest’anno, a dicembre, raggiungerà il valore di 24,4 miliardi, vale a dire il 28,3% in più della media annuale. Quasi due terzi degli acquisti, pari a 15,9 miliardi, saranno dedicati ad alimentari e bevande. Per l’associazione nei consumi natalizi del 2023 “spiccheranno quelli che puntano sulla tipicità, sull’identità territoriale, sull’unicità e qualità di prodotti e servizi. A livello regionale, Confartigianato stima che si spenderà di più in acquisti natalizi in Lombardia con 4,3 miliardi di euro (17,5% del totale nazionale). Seguono il Lazio con 2,4 miliardi, il Veneto (2 miliardi), la Campania (1,9 miliardi), l’Emilia-Romagna (1,9 miliardi), la Sicilia (1,9 miliardi), il Piemonte (1,9 miliardi), la Toscana (1,5 miliardi), la Puglia (1,4 miliardi). Operano nel settore 71mila imprese artigiane per un totale di 266mila addetti”.