Monza: Acinque aggiudicataria della procedura per l’acquisizione del 70% di Agesp Energia

Acinque S.p.A. si è aggiudicata la procedura ad evidenza pubblica indetta da Agesp S.p.A. per l’individuazione di un partner industriale che acquisti il 70% della partecipazione che detiene in Agesp Energia S.r.l.. La comunicazione è stata formalizzata anche a seguito della pronuncia favorevole in Consiglio comunale, a Busto Arsizio, Comune socio al 99% di Agesp S.p.A., “che ha deliberato la congruità dell’offerta formulata” comunica la stessa Acinque in una nota.



“L’acquisizione costituisce un passaggio strategico nello sviluppo del Gruppo Acinque, in accordo con la

politica di crescita sostenibile legata ai territori in cui opera e alla loro valorizzazione, in coerenza con le

linee guida sottostanti il piano industriale del Gruppo, in corso di aggiornamento” dice Acinque.

Acinque: “L’acquisizione del 70% di Agesp Energia passaggio strategico”

Agesp Energia opera nella vendita di energia elettrica e gas “e rappresenta l’operatore di riferimento, da

oltre 60 anni, nel territorio di Busto Arsizio per i 39.300 clienti, di cui 27.700 clienti riferiti a comparto gas

e 11.600 clienti energia elettrica” specifica la multiutility monzese. “La Società – specifica ancora Acinque – opera, inoltre, nel servizio di teleriscaldamento, ed è proprietaria della rete dedicata di circa 18 km nonché dell’impianto di cogenerazione a servizio della stessa. Nel 2022 sono stati venduti circa 32.100 MWh di energia termica e immessi in rete 21.400 MWh di energia elettrica al netto dell’autoconsumo”.



Altre informazioni comunicate da Acinque relative a Agesp Energia riguardanol’Ebitda: “nel 2022 pari a 3,3 milioni di euro e 4,5 milioni di euro l’Ebitda annuo medio atteso per il prossimo quinquennio, con un indebitamento finanziario netto pari a 18,7 milioni di euro. L’Enterprise Value della quota oggetto di acquisizione è pari a 31,4 milioni di euro”.

Il perfezionamento dell’operazione, “previsto con data di efficacia 1° gennaio 2024”, è “subordinato

all’avveramento della condizione sospensiva disposta dal Contratto Preliminare, ovvero l’acquisizione della clearance all’operazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”.