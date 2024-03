Mancato rinnovo contratto, a Monza flash mob di protesta contro Federdistribuzione

Lavoratori in piazza per protestare contro il mancato rinnovo del primo (e ultimo) CCNL -scaduto da ben 51 mesi- sottoscritto dall’ Associazione datoriale Federdistribuzione con FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS e per sottolineare le condizioni di un’intera categoria di lavoratori dipendenti costretti ad affrontare una dinamica inflazionistica che ha messo a dura prova la tenuta dei loro redditi.

Mancato rinnovo del contratto grande distribuzione, presidio anche a Carugate

Sabato 30 marzo Filcams Cgil Monza e Brianza e Fisascat Cisl Monza Brianza e Lecco realizzeranno un flash mob dalle 10 alle 11 davanti alla Rinascente di Monza in Largo Mazzini per informare la popolazione e promuovere l’adesione e la partecipazione allo sciopero per l’intero turno lavorativo anche sul territorio.

Un presidio è previsto dalle 8.30 alle 13 anche a Carugate, in via Dell’Artigianato (Strada Provinciale 208), dove sono ubicati diversi marchi della grande distribuzione. I sindacati considerano inaccettabili le richieste delle imprese che aumentano la precarietà in maniera incondizionata e mortificano la professionalità dei lavoratori con l’abbassamento dei livelli di inquadramento.

Federdistribuzione unica associazione Gdo che non ha rinnovato il contratto

Federdistribuzione è l’unica associazione imprenditoriale della grande distribuzione con la quale i rappresentanti dei lavoratori non hanno ancora rinnovato il contratto. Dopo una lunga trattativa condotta nei giorni scorsi, che, nelle speranze dei sindacati, avrebbe dovuto portare alla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo, “Federdistribuzione- affermano le organizzazioni sindacali– ha sottoposto una serie di pretese irrealistiche e finalizzate unicamente a far naufragare una già complessa negoziazione”.